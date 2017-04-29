馬英九下週中正大學演講 預約不到1小時額滿
2017-04-29 11:16
〔記者蔡宗勳／民雄報導〕國立中正大學政治學系系學會，5月4日將邀請前總統馬英九到學校以「狂人政治與東亞局勢」為題演講，由於座位有限，採預約報名，在未開放校外人士參加的情況下，不到1個鐘頭就額滿，向隅者怨聲載道。
主辦單位指出，現今世界的局勢似乎狂人當道，諸如北韓、菲律賓、美國都是狂人掌舵，連進行中的法國總統大選，都看得出狂人政治崛起的趨勢，不僅影響國內社會，也衝擊到國際局勢。
主辦單位表示，台灣目前雖未遭遇類似情形，但美國的局勢發展與台灣前途習習相關，菲律賓與台灣隔著巴士海軍遙望，難免也會影響到，因而台灣也應對此類問題保持關注，才會想到邀請卸任元首馬英九到學校，為學生們分析狂人政治的意涵。
5月4日的演講，26日下午2時開放網路報名，系外正、備取共380個名額，結果1小時就湧入近千人，約3時許就發出關閉報名公告，許多學生想說等下課後再來報名，結果已經不得其門而入。
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