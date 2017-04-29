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妻透露他曾痛到睡不著... 柯P仍起大早淨山健行

松山慈惠堂舉行萬人淨山健行活動，台北市長柯文哲應邀出席，並和民眾一起登山。（記者方賓照攝）

2017-04-29  10:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天起了個大早，到信義區參加萬人淨山健行活動。柯文哲致詞時說，淨山健行活動環保又健康，淨山又淨心，運動時看到有垃圾順便撿一撿，到外面走一走也讓自己的心靈清淨一點。

柯不忘稱讚主辦單位活動規劃得不錯，有各種表演節目、摸彩，還有平安齋，規劃非常好，「假日大家出來走走，天氣還不錯，希望大家爬山愉快，過著快樂日子。」

原先柯文哲計畫爬山一小時，但會前臨時取消，由於市長夫人陳佩琪昨才在廣播節目爆料，柯摔倒後可能肋骨斷裂甚至肝出血，之後在立法院遭推擠回家睡覺一度痛到睡不著，讓人不禁聯想是否身體不適。

不過，做完暖身操後，柯文哲還是步入虎山步道，帶頭走了大約10分鐘才折返，沿途有大批民眾和市長熱情互動。

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