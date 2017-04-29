快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
世大運期間禁休挨批血汗 柯：一例一休還是會遵守
2017-04-29 09:37
柯文哲表示，一例一休國家規定還是會遵守，世大運既然全軍出動，不太可能有人放連休跑掉。（記者方賓照攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運8月登場，國民黨市議員汪志冰接獲陳情，指台北市交通局局務會議裁示，8月12日至9月2日、共22天，一律停止休假，員工更爆料「有些小主管被拗到想自殺」，汪砲轟高層罔顧基層權益。對此，市長柯文哲今表示，總不能前方吃緊、後方緊吃，一例一休國家規定還是會遵守，既然全軍出動，不太可能有人放連休跑掉。
柯文哲今早出席萬人淨山健行活動受訪時說，他們（交通局）禁休應該是指不要排連休，例如休一個禮拜、兩個禮拜那種，不過一例一休國家基本規定還是會遵守。
對於外界解讀8月12日至9月2日、共22天，一律停止休假。柯重申，應該是說，那段時間不要放那整個連休兩個禮拜的，強調還是會遵守規定，但世大運是很重要的事情，不可能前方吃緊、後方緊吃，「人家全軍上陣，你自已放連休跑掉，也不太可能。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸
- 梁聖岳哽咽談女友 她走前呢喃喊著家人...
- 英美成長數據欠佳 歐股走軟
- 【慈暉獎揭曉】10愛心媽媽大無礙 逆境撫養身障兒
- 孔太公婆現身 水劍蛋糕迎賓
- 川普譙沙國不付協防經費 怨巴黎氣候協定歧視美
- 中職》穩坐打擊四冠王 蔣智賢透露秘訣
- 基隆汽修廠火警燒死中風嬤 疑同住孫子縱火
- 「不排除再次致電川普」 府：蔡總統被動回應
- 新聞追追追》其實蔡總統……
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 川粉卯上加州大學
- 川普以顛覆手段 推進政策
- 自由廣場》低薪 不能都怪製造業外移
- 水里國小玉峰分校 500師生接力搬書
- 一夜多次郎找小三 妻心寒休夫
- VCA藝術究極 珠寶極致工藝─法式珠寶+日本傳統工藝 迸出相似相異美學
- 林承飛、朱育賢撞牆期 簡單化可應「猿」
- 六月破壞浪漫 李易頭咚撲空
- 威航冒煙行動電源 疑內部故障
- 糕點、香腸、面膜… 紅藜產品多元
- 川普：美、北韓可能爆重大衝突
- 威靈護嬰 神明搭嬰兒車趴趴走
- 自由談》一通貴參參的電話之後
- 前妻為陳冠希生女 趙磊︰就不評價
- 山腳大排拓寬淹田 包商惡言引抗議
- 大樂透頭獎摃龜
- 禁夜訊 各地法警反應不一
- Twinko出輯笑爆800萬包養 凱希整骨變臉
- 張震嶽預告跳到腿軟 今明攻蛋引爆居民恐慌
- 中市前瞻預算自籌比例 藍綠吵翻天
- 宜大今辦就博會 逾兩千職缺
- 社論》小英沒有回答的一個問題
- 接見莫健 蔡英文：加強與美國防產業合作
- （影音）大支《出路》撐香港 嘆台灣太陽花被冷嘲熱諷
- 滿月兒休克住加護病房 陳子玄遇路人打氣眼眶紅
- 小三女星神隱1年 被爆轉幕後再勾已婚富商
- 文創設計賽 大膽搞拿銀獎
- 〈屏東縣議長被控賄選案〉周典論無罪 前現任9議員判有罪
- 富邦洋投OUT 終結者恐難產
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：世大運期間禁休挨批血汗 柯：一例一休還是會遵守
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分