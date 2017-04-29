世大運期間禁休挨批血汗 柯：一例一休還是會遵守

柯文哲表示，一例一休國家規定還是會遵守，世大運既然全軍出動，不太可能有人放連休跑掉。（記者方賓照攝）

2017-04-29 09:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運8月登場，國民黨市議員汪志冰接獲陳情，指台北市交通局局務會議裁示，8月12日至9月2日、共22天，一律停止休假，員工更爆料「有些小主管被拗到想自殺」，汪砲轟高層罔顧基層權益。對此，市長柯文哲今表示，總不能前方吃緊、後方緊吃，一例一休國家規定還是會遵守，既然全軍出動，不太可能有人放連休跑掉。

柯文哲今早出席萬人淨山健行活動受訪時說，他們（交通局）禁休應該是指不要排連休，例如休一個禮拜、兩個禮拜那種，不過一例一休國家基本規定還是會遵守。

對於外界解讀8月12日至9月2日、共22天，一律停止休假。柯重申，應該是說，那段時間不要放那整個連休兩個禮拜的，強調還是會遵守規定，但世大運是很重要的事情，不可能前方吃緊、後方緊吃，「人家全軍上陣，你自已放連休跑掉，也不太可能。」