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陳佩琪稱大巨蛋不需要 柯文哲卻這麼說...
2017-04-29 08:43
柯文哲說，他當市長前也沒有去過小巨蛋，但對要看表演的人來說小巨蛋就很重要，「不要用自己當標準去衡量世界」。（記者方賓照攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪昨上廣播節目接受觀眾CALL IN，被問到大巨蛋何去何從時，陳佩琪坦言「台北市民大概9成以上沒去看過什麼表演」，直言她認為生活中不需要表演的大巨蛋。今早市長柯文哲受訪時則緩頰說，有需要的人就需要，像他當市長前也沒有去過小巨蛋，但對要看表演的人來說小巨蛋就很重要，「不要用自己當標準去衡量世界」。
柯文哲今早出席萬人淨山健行活動。現場媒體提問，昨天太座上廣播節目時稱「我發覺台北市民大概9成以上沒去看過什麼樣的表演，所以我不曉得為什麼我老公會常常被人家打這個大巨蛋的議題，可是我覺得，我們的生活真的很需求表演的巨蛋嗎？我不這麼認為啦。」
柯文哲表示，大巨蛋是需要的人就需要，不需要的人就不需要，坦言沒有當市長之前，從來沒有去過小巨蛋，但是對要去看表演的人來說就很重要，不要用自己當標準去衡量世界，有需要的人他就是有需要。
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