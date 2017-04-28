快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
郝批蔡英文丟臉 再推國共論壇解李明哲案
2017-04-28 23:38
〔記者郭安家／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今晚與於台北市立大學與黨員座談，談到美國總統川普拒與總統蔡英文溝通一事，郝指，蔡英文說要跟要川普通電話，川普當場打臉說沒有這回事，真是丟我們國家的臉、影響國家尊嚴，反觀鴻海董事長郭台銘日前跟川普見面。郝說，將來國民黨一定也要在美國設代表，反應民眾心聲、跟美國接軌，國民黨對外關係不能只靠民進黨。
郝龍斌指，目前國民黨檯面上政治人物，真正能打贏蔡英文，就是郭台銘；郝意有所指，「做為黨主席，腦袋應該只有一個贏字，絕對不能把主席這位子，做為自己政治地位的下一個跳板，應該無私。」郝說，要窮盡洪荒之力重返2020執政，否則國民黨不僅會式微，中華民國都會非常危險，既然大家愛國、反台獨，就拜託大家支持他。
他說，兩岸關係嚴峻，國民黨要當溝通的腳色，他主張國民黨跟共產黨溝通協商，達成共識，在公開透明下互設代表，像李明哲案可透過這方式解決；且國共論壇要實質談民生、經濟、人權問題，真正發揮效果。
郝龍斌說，近期民調他都是第1、2名領先群，尤其社會大眾支持度他永遠領先，帶領國民黨邁進，惟有黨員及社會大眾支持。他說，做黨主席，要重視自己及國民黨形象，愛黨就不要傷害黨，「選舉期間不做負面攻擊、不請客吃飯、不拉人頭黨員、不再網內互打」，所以不要支持做負面選舉、破壞國民黨形象的候選人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 他點出蔡政府用人問題：該用「李明哲」、卻用「李明賢」
- 貓纜案 馬獲不起訴
- 花蓮市代為前瞻案踢館 東服中心這樣說...
- 英川普再通電被拒？ 吳敦義：用熱臉孔去貼人家
- 郝批蔡英文丟臉 再推國共論壇解李明哲案
網友回應
熱門新聞
- 梁聖岳受困山谷一度絕望 「誰先掛就吃對方肉活下去」
- 長榮航董事名單沒有他 張國煒：做個快樂大股東
- TPGA仰德傳承賽》風雨中狂救Par 宋孟璋落後1桿
- 東協峰會前夕 馬尼拉爆炸案10數人受傷
- 陳庭妮28歲慶生 改口35歲嫁
- 彰化火車站腳踏車違停爆滿 民諷「永遠也拖不完！」
- 《漂亮完妝+ 底妝彩妝49折起》
- 天冷溫差大 北市6旬男路倒猝死
- 北門里大陳故事館 108歲人瑞捐文物
- 通靈少女本尊道歉 後悔嫌棄郭書瑤
- 矯正機關主管涉性騷 急辦一次領退休
- 搖滾世大運 「愛樂」也來了
- 全中運》跳遠林佳興 浪子回頭換首金
- 遇難47天不死 網友︰靠專業
- 柯P公宅政策碰鐵壁 六張犁公宅居民暴怒反對
- 變裝2次、換車4次躲警 花輪哥撥髮一秒露餡
- 直搗馬克宏家鄉 勒班擄「惑」勞工心
- 台幣15萬元搜救費用 梁聖岳：我自己付
- 【朵朵小語】焦慮
- 少年搭公車被大叔磨蹭 母助揪狼直送警局
- 中職》史博威堅持9局續投 成就無四死完封勝
- 不肖業者侵權 4735個仿冒燈具被查扣
- 《小檔案》亞太國際棒球訓練中心 將是全國最大棒球場
- 拒檢倒車撞死女童 女毒蟲判16年
- 日媒：美B計畫 默認北韓核武國
- 5月桶裝瓦斯、天然氣價格 預估持平不調整
- 小型批發商 3月跳票5億
- 林明禎粉紅咪咪消風 念王子劇名口誤自責
- 《健康回白+ 美白防曬59折起》
- 以色列轟敘利亞 炸真主黨軍火庫
- 蔡向習近平喊話：展現大國格局
- 殷仔吞首敗／變化球賣相差 打者不買帳
- 郵局送錯包裹 反怪寄件人寫錯地址
- 北市仁愛路改雙向通車 居民嗆：一定會造成民怨
- 黨產會所邀學者》周婉窈：婦聯會是國民黨黨外組織
- 為了「林米魯」 林昶佐搶當立委奶爸
- 南投污水下水道施工 公車改道惹怨
- 刺激投資？提振就業？ 仍難說
- 婦聯會聽證》顧立雄：若宋美齡非蔣夫人 能使喚黨嗎
- 感覺工作無力? 調查：第4季、星期1、下午3點最常出現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郝批蔡英文丟臉 再推國共論壇解李明哲案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分