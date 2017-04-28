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郝批蔡英文丟臉 再推國共論壇解李明哲案

2017-04-28  23:38

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今晚與於台北市立大學與黨員座談，談到美國總統川普拒與總統蔡英文溝通一事，郝指，蔡英文說要跟要川普通電話，川普當場打臉說沒有這回事，真是丟我們國家的臉、影響國家尊嚴，反觀鴻海董事長郭台銘日前跟川普見面。郝說，將來國民黨一定也要在美國設代表，反應民眾心聲、跟美國接軌，國民黨對外關係不能只靠民進黨。

郝龍斌指，目前國民黨檯面上政治人物，真正能打贏蔡英文，就是郭台銘；郝意有所指，「做為黨主席，腦袋應該只有一個贏字，絕對不能把主席這位子，做為自己政治地位的下一個跳板，應該無私。」郝說，要窮盡洪荒之力重返2020執政，否則國民黨不僅會式微，中華民國都會非常危險，既然大家愛國、反台獨，就拜託大家支持他。

他說，兩岸關係嚴峻，國民黨要當溝通的腳色，他主張國民黨跟共產黨溝通協商，達成共識，在公開透明下互設代表，像李明哲案可透過這方式解決；且國共論壇要實質談民生、經濟、人權問題，真正發揮效果。

郝龍斌說，近期民調他都是第1、2名領先群，尤其社會大眾支持度他永遠領先，帶領國民黨邁進，惟有黨員及社會大眾支持。他說，做黨主席，要重視自己及國民黨形象，愛黨就不要傷害黨，「選舉期間不做負面攻擊、不請客吃飯、不拉人頭黨員、不再網內互打」，所以不要支持做負面選舉、破壞國民黨形象的候選人。

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  • 郝龍斌於台北市立大學辦座談，與民眾互動。（記者郭安家攝）

    郝龍斌於台北市立大學辦座談，與民眾互動。（記者郭安家攝）

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相關關鍵字： 國共論壇 國民黨主席選舉 川普 蔡英文 郝龍斌
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