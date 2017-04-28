他點出蔡政府用人問題：該用「李明哲」、卻用「李明賢」

2017-04-28 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文政府上任至今民調不如預期，「老藍男」內閣頻頻遭外界質疑。政治評論員曹長青指出，蔡政府該重用像非政府組織工作者李明哲這樣的人，卻用了一些像國民黨文傳會副主委李明賢這樣的人，無法兌現理念。

曹長青在28日的民視《政經看民視》節目中批評蔡政府的用人問題，他指出，今天綠營完全執政了，應該大量的用「李明哲」，結果用了一些上了年紀、頭髮花白的「李明賢」。他舉例，美國總統川普上台後，內閣二十多個成員沒有一個其他政黨的成員，一定用共和黨的，關鍵是理念問題，閣員要能兌現執政者的理念。

曹長青說，今天民進黨完全執政，如果用了大批的「李明賢」，不用李明哲，一定出問題，因為李明賢忠於國民黨，不可能施行綠營的理念；若理念不清楚，用的人愈有能力，對整個情況愈糟糕。