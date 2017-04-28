花蓮市代為前瞻案踢館 東服中心這樣說...

2017-04-28 22:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕不滿花蓮市許多基礎建設尚未由縣府提案納入中央前瞻建設計畫中，花蓮市民代表李振瑋今帶著10多名支持者，到行政院東部聯合服務中心陳情，執行長許傳盛以「機會是給準備好的人」鼓勵李振瑋要對縣府有信心，強調只要提案夠好、合理又有需求，中央絕對支持力挺，也籲請各鄉鎮市公所及民意代表依計畫所列項目，盡快將建設與補助需求提交縣府，以傳達地方的聲音。

李振瑋不滿中央的前瞻計畫除花東雙軌400多億元，其他對花蓮隻字未提，他說，前瞻計畫本就該有未來性，其他縣市都有，獨漏花蓮，似乎「全力支持」流於口號，花蓮不是單靠花東雙軌就有未來，必須仰賴更多中央的資源挹注與規劃重大建設，花蓮才有前瞻跟未來，他認為，花蓮市像是老舊排水系統全面更新補助、風雨球場等，都是過去有跟縣府爭取很久卻還沒做好的，希望東服中心協助支持。

李振瑋說，花蓮市有多項公共設施應進行重新規劃及改善，如排水系統老舊無法因應突發性暴雨，希望中央能支持全數翻修，還有花蓮熱愛籃球運動民眾眾多，花蓮需要一座像高雄「技擊館」一樣的風雨球場，如果花蓮市公所在「前瞻計畫-城鄉建設」有向縣府提出爭取相關的計畫案，希望東服能全力協助爭取經費，他也會在5月代表會的定期會向市公所正式提案，要求公所立即撰寫計畫爭取相關經費。

許傳盛說，前瞻基礎建設規劃案區分為「軌道建設」「水環境建設」、「數位建設」、「綠能建設」、「城鄉建設」五大部分，與花東直接相關者計有花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化、深層海水取水工程計畫，總經費共497.71億元，而與花東鄉親生活高度相關的項目總經費高達853.87億元，計畫為全國性計畫，中央能主動先做的部份，都已列入計畫，雖然標題沒有「花蓮」字樣，但花蓮確實也在其中；而縣市政府可提案競逐的項目共2439.88億元。

「機會是給準備好的人」許傳盛力挺李振瑋準備向公所提案的意見，他說，很多「競爭型提案」項目要靠地方提案，例如「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、「改善停車問題」、「提升道路品質建設計畫」等，橫跨公共建設、育兒、長照、體育、原住民族發展等面向，總經費共2439.88億元，由各縣市政府提案爭取，例如李振瑋提出的「風雨球場建設計畫」，就涵括在「營造優質友善運動場館設施計畫中，地方絕對可以提案跟其他縣市競爭，希望民代對縣府要有信心。