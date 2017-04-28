花蓮市代為前瞻案踢館 東服中心這樣說...
〔記者王錦義／花蓮報導〕不滿花蓮市許多基礎建設尚未由縣府提案納入中央前瞻建設計畫中，花蓮市民代表李振瑋今帶著10多名支持者，到行政院東部聯合服務中心陳情，執行長許傳盛以「機會是給準備好的人」鼓勵李振瑋要對縣府有信心，強調只要提案夠好、合理又有需求，中央絕對支持力挺，也籲請各鄉鎮市公所及民意代表依計畫所列項目，盡快將建設與補助需求提交縣府，以傳達地方的聲音。
李振瑋不滿中央的前瞻計畫除花東雙軌400多億元，其他對花蓮隻字未提，他說，前瞻計畫本就該有未來性，其他縣市都有，獨漏花蓮，似乎「全力支持」流於口號，花蓮不是單靠花東雙軌就有未來，必須仰賴更多中央的資源挹注與規劃重大建設，花蓮才有前瞻跟未來，他認為，花蓮市像是老舊排水系統全面更新補助、風雨球場等，都是過去有跟縣府爭取很久卻還沒做好的，希望東服中心協助支持。
李振瑋說，花蓮市有多項公共設施應進行重新規劃及改善，如排水系統老舊無法因應突發性暴雨，希望中央能支持全數翻修，還有花蓮熱愛籃球運動民眾眾多，花蓮需要一座像高雄「技擊館」一樣的風雨球場，如果花蓮市公所在「前瞻計畫-城鄉建設」有向縣府提出爭取相關的計畫案，希望東服能全力協助爭取經費，他也會在5月代表會的定期會向市公所正式提案，要求公所立即撰寫計畫爭取相關經費。
許傳盛說，前瞻基礎建設規劃案區分為「軌道建設」「水環境建設」、「數位建設」、「綠能建設」、「城鄉建設」五大部分，與花東直接相關者計有花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化、深層海水取水工程計畫，總經費共497.71億元，而與花東鄉親生活高度相關的項目總經費高達853.87億元，計畫為全國性計畫，中央能主動先做的部份，都已列入計畫，雖然標題沒有「花蓮」字樣，但花蓮確實也在其中；而縣市政府可提案競逐的項目共2439.88億元。
「機會是給準備好的人」許傳盛力挺李振瑋準備向公所提案的意見，他說，很多「競爭型提案」項目要靠地方提案，例如「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、「改善停車問題」、「提升道路品質建設計畫」等，橫跨公共建設、育兒、長照、體育、原住民族發展等面向，總經費共2439.88億元，由各縣市政府提案爭取，例如李振瑋提出的「風雨球場建設計畫」，就涵括在「營造優質友善運動場館設施計畫中，地方絕對可以提案跟其他縣市競爭，希望民代對縣府要有信心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 英文閱讀大考驗 川普根本沒說拒絕小英來電
- 川蔡熱線被拒小英沒面子？ 柯文哲：外交是實力原則
- 李明哲遭拘留達40天 民團發起拒買中國貨活動
- 郭台銘見川普？府：祝福與期待
- 女作家驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現女作家上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 挖角選手 各縣市祭利多
- 志願役上兵喝醉未上哨 退伍依然遭起訴
- 第2季海內外產品齊發 好玩家深耕東南亞市場
- 女作家疑遭名師性侵 北檢：父母提告一定究辦
- 特訓！印度300中學生 練就雙手同時寫字
- 新北》汛期防淹 移動式抽水機備戰
- 連日春雨紓緩水情 水利署解除北台一階限水
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」才女作家父母聲明讓人震驚
- 網友嗆揪出狼師！才女作家遭「誘姦」難成罪？
- 巫師神「主」牌 沃爾、畢爾射鷹
- 沒當成孔劉見面會主持人 陶晶瑩仍讚「他不只是男神」
- 痛苦時間比較多 孔劉曾後悔當演員
- 新韓戰若爆發 電子零件恐斷鏈
- 法官夜間不開庭 北市法警：應提高值班費
- 爆竹倉儲再動工 地方要求撤照
- 胡智為有亞契緣 練習也作伴
- 為了「林米魯」 林昶佐搶當立委奶爸
- 南市鹽灘地發展綠能 議員籲：避免造成另1種污染
- NBA》名記者Woj爆料 快艇想用長期合約留下葛瑞芬
- 慘！女玩高空彈跳 繩索太長直接撞擊河面…
- 桂竹筍大出 價格持續下探
- 簡銘韋昏迷指數3升4 內政部長葉俊榮加護病房探視
- 北市公有停車場 108年全面建置eTag
- 林明禎粉紅咪咪消風 念王子劇名口誤自責
- 龍門布袋客輪首航 澎湖今年旅遊人數目標破120萬
- 阿公戰神上身！ 4屁孩搶錢被打到落荒而逃
- 這樣就娶到豪門妻 阿緯驚呼：真好騙
- 感謝照顧腦麻女兒 張淑娟12年捐款50萬
- 機艙行動電源起火 飛安會建議民航局修法
- 婦聯會所邀學者》林德政：婦聯會由蔣夫人一人決定
- 魏啟林︰一例一休應排除高薪主管
- NBA》第6戰優先 湯瑪斯賽後才返鄉參加葬禮
- 女神擁特權? 商業與道德的論戰
- 亞洲矽谷向廠商招手 智慧城市即日起對外徵案
- 拒檢倒車撞死女童 女毒蟲判16年
- 助蒜農保收成 高職生研究獲佳作
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 「上帝覺得我沒錯」 巴西AV女優惹怒基督徒
標題：花蓮市代為前瞻案踢館 東服中心這樣說...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email