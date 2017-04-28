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「考試有這麼重要嗎」狂言掀波 李來希：我故意的

2017-04-28  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體揚言在520國中會考當天集結抗議，引發家長反彈，全國公務人員協會理事長李來希面對質疑說出「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎？」掀起軒然大波。李來希事後對此表示，他是故意這樣講，希望讓事件成為媒體焦點。

關於「考試有這麼重要嗎」發言惹議，李來希在年代《新聞面對面》節目中表示，他是故意這樣講的，就是要讓它成為一個新聞，他自己講完就知道，隔天各報一定都是這篇，「這是我的本意」。

李來希更說，從來沒有社會運動在爭取自己基本權益的時候還要顧東顧西，歐洲曾有勞工運動用聯結車在高速公路打橫、影響交通，鐵路工人也曾罷工讓鐵路停擺三天，這些已開發國家罷工很多，但從來沒有國家因為罷工而經濟蕭條。

李來希也對同場來賓、民進黨立委陳其邁嗆聲說，民進黨當年抗爭時學校也在考試，國民黨說會影響考試，民進黨也照幹。陳其邁當場要求李說清楚什麼時候有這樣的事情，「不要沒有證據就拿出來鬼扯」，不過李來希沒有回應。

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  • 李來希日前說「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎？」掀起軒然大波。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    李來希日前說「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎？」掀起軒然大波。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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