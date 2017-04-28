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國之南疆東沙島 物資全靠台灣運補

軍友社與國防部、海巡署日前率團造訪東沙島。（記者涂鉅旻攝）

2017-04-28  18:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕位於台灣西南方的東沙島，為我國在南海的重要軍事據點，目前該地由二個中隊的海巡署官兵負責衛戍任務，以及少數海軍、空軍氣象單位官兵、研究人員駐守該地，並無居民設籍居住。由於當地物資匱乏，也無法比照太平島，部分生活物資可自給自足，必須仰賴台灣本島的物資運補。

軍友社理事長李棟樑本週三和副參謀總長執行官蒲澤春上將、海巡署長李仲威一同率團到東沙島，慰勞當地官兵，他也是東沙島改由海巡署官兵駐守後，軍友社第一次前往該地勞軍。李也說，「在這麼遠的地方守護國家真的辛苦了！」除感謝官兵長年恪盡職責，也肯定官兵衛戍南疆的辛勞。

雖東沙島面積狹小，但地下水位高，只要離地深約2至2.5公尺，即可獲得淡水水源，但水質略鹹，需經海水淡化廠造水後，才能作為部分飲用水，其他淡水則仰賴台灣運補。此外，為服務當地駐島人員返台需求，立榮航空每週會派一架專機接駁，但官兵透露，平均下來，每名官兵一個多月才能返台一次。

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  • 軍友社理事長李棟樑（左）向駐守東沙島的官兵、人員打氣。（記者涂鉅旻攝）

    軍友社理事長李棟樑（左）向駐守東沙島的官兵、人員打氣。（記者涂鉅旻攝）

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