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英文閱讀大考驗 川普根本沒說拒絕小英來電

2017-04-28  18:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普每回談到台灣總會引發軒然大波，這次又因為路透社的報導弄得沸沸揚揚，不過還原川普的受訪原文，被問到要不要再次跟台灣總統蔡英文再度通話，他說的是「我現在不願給習近平添加麻煩。他是我的朋友，我也認為他是優秀的領導人，我不想做任何事情去妨害他，所以我肯定先跟他說。」

路透社28日以「川普拒絕台灣總統建議再通電話」為題報導，川普說，他不希望在北京努力協助處理北韓問題時，給習近平製造問題。

該段訪談的原文是：「我的難處是，我跟習近平總統已經建立非常好的個人關係，我認為他已經盡全力協助我們處理重大狀況，因此我現在不願給他製造麻煩。他是我的朋友，我也認為他是優秀的領導人，我不想做任何事情去妨害他，所以我肯定先跟他說。」並沒有提到是否會和蔡英文通電話。（"Well, my problem is that I've established a very good personal relationship with President Xi and I really feel that he is doing everything in his power to help us with a big situation, so I wouldn't want to be causing difficulty right now for him. He's a friend of mine and I think he's doing an amazing job as a leader and I wouldn't want to do anything that comes in the way of that. So I would certainly want to speak to him first."）

而在前一日（27）路透刊出的蔡英文專訪中，路透社詢問蔡英文，「您會與川普總統進一步對話嗎？您是否期待？」蔡英文則回答：我們當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。

總統府今天表示，蔡總統面對路透社所提出的假設性提問時，她被動回應是不排除，但必須衡量整體情勢與美方考量，從訪談對話全文即可清楚理解蔡總統原意。

據了解，蔡英文本人並沒有對路透社報導有太大反應，我方人員也僅於路透社報導刊出後，照會美方，避免造成誤解。

相關連結

路透社訪談川普報導：Exclusive: Trump spurns Taiwan president's suggestion of another phone call

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  • 美國總統川普表示，他現在與中國國家主席習近平關係良好，不想為他製造問題。（路透）

    美國總統川普表示，他現在與中國國家主席習近平關係良好，不想為他製造問題。（路透）

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相關關鍵字： 專訪 川普 英文 蔡英文 路透
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