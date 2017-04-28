周刊報導黨秘書長「薪情」比親信低 洪秀柱駁斥

2017-04-28 17:12

〔記者施曉光／台北報導〕昨有週刊報導「國民黨秘書長薪水竟比洪（秀柱）親信低」，競選連任的國民黨主席洪秀柱在隱忍一天之後，今日下午親自回到中央黨部一樓召開記者會駁斥報導內容，並要求週刊即刻道歉並限期更正，否則下週一就一定提告，採取法律行動。

洪要求限期道歉更正否則提告

據了解，洪秀柱昨天看到週刊報導內容後，十分震怒，一度要委請律師提告，但經幕僚勸說後才未行動，但洪陣營今日評估此事在投票只剩下二個多星期之際，對選情仍具殺傷性，因此下午由洪秀柱親自出面消毒。

洪秀柱以「士可忍、熟不可忍」表達憤怒，還說媒體如此錯誤、不負責任的報導，「不配做新聞媒體人」。

她拿出一份黨工薪資結構的列表向媒體說明指出，在她來黨中央之前，副主席的薪資與特別費合計每月34萬餘元，秘書長兩者合計也是34萬餘元，一級主管18萬餘元，這是過去國民黨日子還過得很好的時候，主管薪水比照中央部會首長，但去年三月她上任後，國民黨整個狀況不一樣了，因此開始減薪，除了她不支薪外，副主席也比照辦理，秘書長薪水則從原本19萬變成16萬，特別費從15萬減為8萬，而且秘書長莫天虎幾乎都不太報支特別費。

洪秀柱進一步指出，莫天虎甚至在去年九月起，由於感受到黨中央財務困難，又自動薪水再減半，在此狀況下，確實有部分一級主管甚至二級主管拿的薪水比莫天虎還高，但自從今年二月黨工全部解聘又重新回聘之後，秘書長的薪水只有八萬元、特別費四萬，而且這個數字已經成為「天花板」，沒有人的薪水會比莫天虎還高。

洪秀柱說，二月一日後全體黨工大家共體時艱，就是為了讓黨可以徹徹底底準備重新再造、再起，但她非常難過的是，不知為何媒體會做此報導，這傷了許多黨工的心，她的辦公室主任還放棄櫃買中心優渥的待遇，現在只拿過去三分之一的薪水，媒體竟忍心做此報導、污衊。