| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
辦小報吸金24億 陳元忠落跑被逮 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

郭吳配？ 吳敦義：這是不可能的事情

2017-04-28  16:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前副總統吳敦義下午前往桃園市中壢區龍昌里活動中心，爭取黨員支持他競選中國國民黨主席時，被詢及「郭台銘願意選總統，願不願意郭吳配？」他立刻否定：「這是不可能的事情！」並解釋，如果郭台銘要選總統，且由國民黨提名，屆時副總統人選會由郭台銘決定，但是「我不會去做副總統」。

郭台銘前往白宮引起熱議，媒體詢問「郭台銘是否準備參選台灣的總統」，吳敦義說，「喔喔喔！我沒有這種聯想，也不會做這評論。」郭台銘是跨國的企業家，川普又希望製造業能回到美國本土，兩人見面是很自然、很好的事。

至於「郭吳配」的問題，吳敦義聽到後臉色一沉地回應，「這是不可能的事情」，如果郭台銘由國民黨提名選總統，副總統人選將會由郭台銘決定，但是「我不會去做副總統！」

吳敦義強調，「我已經是馬英九總統的副總統，不可能去做任何人的副總統！這是絕對的道理。」將來他當選黨主席，若黨內找不到人選、或沒有人有機會當選、沒有人願意出來選，他當然不排除找郭台銘等國民黨以外的人士，也希望國民黨若要提名他們、他們最好能加入國民黨。

但若郭台銘要以無黨籍參選，吳敦義認為，如果黨外有具當選機會的人選，卻不願意加入國民黨，只要這名人選能結束為政不佳的民進黨政府、能重新開啟廉能有效率的政府，朝更和諧公義社會、兩岸關係穩定局勢發展，他不排除支持以黨外人士身分、卻能跟國民黨做好朋友的人選。

廣告
  • 前副總統吳敦義前往桃園市中壢區龍昌里活動中心，爭取黨員支持他競選中國國民黨主席。（記者周敏鴻攝）

    前副總統吳敦義前往桃園市中壢區龍昌里活動中心，爭取黨員支持他競選中國國民黨主席。（記者周敏鴻攝）

  • 前副總統吳敦義（前中）前往桃園市中壢區龍昌里活動中心，爭取黨員支持他競選中國國民黨主席。（記者周敏鴻攝）

    前副總統吳敦義（前中）前往桃園市中壢區龍昌里活動中心，爭取黨員支持他競選中國國民黨主席。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 郭台銘 郭吳配
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：郭吳配？ 吳敦義：這是不可能的事情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.