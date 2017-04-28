郭吳配？ 吳敦義：這是不可能的事情
2017-04-28 16:37
〔記者周敏鴻／桃園報導〕前副總統吳敦義下午前往桃園市中壢區龍昌里活動中心，爭取黨員支持他競選中國國民黨主席時，被詢及「郭台銘願意選總統，願不願意郭吳配？」他立刻否定：「這是不可能的事情！」並解釋，如果郭台銘要選總統，且由國民黨提名，屆時副總統人選會由郭台銘決定，但是「我不會去做副總統」。
郭台銘前往白宮引起熱議，媒體詢問「郭台銘是否準備參選台灣的總統」，吳敦義說，「喔喔喔！我沒有這種聯想，也不會做這評論。」郭台銘是跨國的企業家，川普又希望製造業能回到美國本土，兩人見面是很自然、很好的事。
至於「郭吳配」的問題，吳敦義聽到後臉色一沉地回應，「這是不可能的事情」，如果郭台銘由國民黨提名選總統，副總統人選將會由郭台銘決定，但是「我不會去做副總統！」
吳敦義強調，「我已經是馬英九總統的副總統，不可能去做任何人的副總統！這是絕對的道理。」將來他當選黨主席，若黨內找不到人選、或沒有人有機會當選、沒有人願意出來選，他當然不排除找郭台銘等國民黨以外的人士，也希望國民黨若要提名他們、他們最好能加入國民黨。
但若郭台銘要以無黨籍參選，吳敦義認為，如果黨外有具當選機會的人選，卻不願意加入國民黨，只要這名人選能結束為政不佳的民進黨政府、能重新開啟廉能有效率的政府，朝更和諧公義社會、兩岸關係穩定局勢發展，他不排除支持以黨外人士身分、卻能跟國民黨做好朋友的人選。
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