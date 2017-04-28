立法品質粗糙？ 台大教授：政院應主動撤回前瞻條例

2017-04-28 16:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為擴大內需、帶動經濟動能，政府規劃8800億元「前瞻基礎建設計畫」拚經濟，守護民主平台今召開記者會質疑「經濟沒點燃、民主先失火」，要求建設預算應回歸常態，不能以特別條例規避預算法及公債法限制，行政院更應主動撤回立法品質粗糙的「前瞻基礎建設特別條例草案」。

守護民主平台會長陳昭如表示，總統蔡英文在民進黨中常會針對國家重大建設對行政官員的談話非常不適當，外界也不需要把反對前瞻條例，視為這是反對民進黨，從憲政民主角度，前瞻條例應該退回，用一般年度預算編列。她形容，不要想在總統府、行政院、立法院蓋輕軌，用行政、立法一條鞭來通過法案。

台大法律系教授顏厥安指出，這些錢不是行政院長林全的錢，這是民眾的錢，行政院應好好規劃如何用錢，現在規劃並不理想，立法院監督也草率放水，國民黨立委在那潑水、灑水亂鬧，希望國民黨能負起責任，好好研究計畫書到底有何問題。

台大國發所教授劉靜怡認為，前瞻條例為法律案，政府用法律案綁了一大筆特別預算，若詳細探究全部條文，在立法目的根本沒有告訴外界「前瞻是什麼」，前瞻計畫主管機關是國發會，預算編列由各部會編列，執行機關一般是地方政府，看不出來究竟要如何執行。

「全部沒交代國發會要做什麼！」劉靜怡指出，國發會做為主管機關，卻看不出來它要如何去執行，第5條條文列出5大項建設要當作前瞻基礎建設，決定標準到底是什麼？為何前瞻計畫經費需要8800億元，都沒交代清楚，特別條例草案不要再重審，也不要退回了，行政院應馬上直接撤回立法品質粗糙的法案。