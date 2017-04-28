立法品質粗糙？ 台大教授：政院應主動撤回前瞻條例
2017-04-28 16:16
〔記者陳鈺馥／台北報導〕為擴大內需、帶動經濟動能，政府規劃8800億元「前瞻基礎建設計畫」拚經濟，守護民主平台今召開記者會質疑「經濟沒點燃、民主先失火」，要求建設預算應回歸常態，不能以特別條例規避預算法及公債法限制，行政院更應主動撤回立法品質粗糙的「前瞻基礎建設特別條例草案」。
守護民主平台會長陳昭如表示，總統蔡英文在民進黨中常會針對國家重大建設對行政官員的談話非常不適當，外界也不需要把反對前瞻條例，視為這是反對民進黨，從憲政民主角度，前瞻條例應該退回，用一般年度預算編列。她形容，不要想在總統府、行政院、立法院蓋輕軌，用行政、立法一條鞭來通過法案。
台大法律系教授顏厥安指出，這些錢不是行政院長林全的錢，這是民眾的錢，行政院應好好規劃如何用錢，現在規劃並不理想，立法院監督也草率放水，國民黨立委在那潑水、灑水亂鬧，希望國民黨能負起責任，好好研究計畫書到底有何問題。
台大國發所教授劉靜怡認為，前瞻條例為法律案，政府用法律案綁了一大筆特別預算，若詳細探究全部條文，在立法目的根本沒有告訴外界「前瞻是什麼」，前瞻計畫主管機關是國發會，預算編列由各部會編列，執行機關一般是地方政府，看不出來究竟要如何執行。
「全部沒交代國發會要做什麼！」劉靜怡指出，國發會做為主管機關，卻看不出來它要如何去執行，第5條條文列出5大項建設要當作前瞻基礎建設，決定標準到底是什麼？為何前瞻計畫經費需要8800億元，都沒交代清楚，特別條例草案不要再重審，也不要退回了，行政院應馬上直接撤回立法品質粗糙的法案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 台大教授 行政院
政治‧本日最多瀏覽
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 川普拒絕通話 蔡英文會見美國在台協會主席
- 立法品質粗糙？ 台大教授：政院應主動撤回前瞻條例
- 禁食犬貓入法 動保團體成立「動物守護者」助執法
- 前瞻條例退回重審 國民黨仍霸佔立院主席台
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 夜太美......然後他就掉下去了
- 闊別3年 亞洲境內房產投資總額首度超越跨洲投資
- MLB》紅襪強投塞爾好悲情 5場先發隊友平均打不到1分
- 美女作家突輕生 分居夫警局崩潰大哭
- 小S老公投資餐廳遭除名 求償獲賠15萬
- 自由廣場》反動派 馬前卒
- 下馬部落牆面彩繪傳說 街道變美麗
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」美女作家父母聲明讓人震驚
- 網友嗆揪出狼師！美女作家遭「誘姦」難成罪？
- 〈謠言終結站〉洋蔥發芽有毒? 食藥署：安啦！可以吃
- 聯航執行長為巨兔搭機死亡事件道歉
- 《全鄉唯一銀行》台銀新園分行 6月底吹熄燈號
- 聯亞第1季每股獲利0.97元 第2季營收可望季增30％
- 讓被害人溫暖！邱太三：訴訟全程將提供法律協助
- 下週好天氣！週末早晚偏涼、天氣晴朗
- 郵局送錯包裹 反怪寄件人寫錯地址
- 《魯冰花》童星神隱14年 現蹤問好透露近況
- 景氣燈號連９綠 國發會：穩定回升
- 李珍妮舉大字報 怒嗆檢察官
- 正確使用鎮靜安眠藥 從沒睡人變睡美人
- 中市府擬設數位治理局 藍營議員喊退案
- 講道講到床上 神棍判4年半
- 賭博電玩業者囂張復業 檢警回馬槍強勢查封
- 【浮世男女】擦身而過
- 為了「林米魯」 林昶佐搶當立委奶爸
- 自由廣場》別人的孩子有這麼重要嗎！
- 簡銘韋昏迷指數3升4 內政部長葉俊榮加護病房探視
- 桃園分署拍賣 近200坪商辦再減價
- 淡水》地籍套繪擺烏龍 民宅劃入河川區
- 水準不夠掀波 屏東縣府：肯定新南國小
- 全中運》今年最多4金 3人皆女性
- 提早節電 林全︰下週起儘量不穿西裝
- 《小檔案》亞太國際棒球訓練中心 將是全國最大棒球場
- 「神偷怪盜」獨立漫畫連載再啟 基德身分竟曝光？！
- 雪隧龜速車 離峰時速48公里挨罰
- 端午連假 高鐵加開156班次疏運
- 降雨樂觀 北部可望脫離一階限水
- 當沖降稅首日無激情 台股小漲11點作收
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立法品質粗糙？ 台大教授：政院應主動撤回前瞻條例
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分