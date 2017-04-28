| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
辦小報吸金24億 陳元忠落跑被逮 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

體育協會考評這樣寫 立委看了超火大...

2017-04-28  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕國內單項體育協會近年來弊病不斷，加上今年棒球經典賽台灣3戰全敗，體壇再度掀起改革聲浪。但民進黨立委黃國書指出，體育署針對22個體育協會的考評，內容竟然只有一張A4紙，令他感到相當火大。

黃國書在臉書上寫到，原先以為體育署對單一協會的考評只有一張A4已經很誇張，結果今天看到體育署公布的考評公告，22個協會竟只有一張A4，「才知道什麼叫做沒有下限！」質疑這樣的體育署該如何讓國人相信在修法完成後會落實執法，改善體育環境？

黃國書提到，他在3月時就要求教育部與體育署盡快揭露體育協會考評，以宣示推動體育改革的決心，但體育署不但推拖至今日，內容也只有「優、良、可、待改善」等評語。

黃國書表示，對於體育署堅持反對體育團體專法，他還能替行政院版緩頰，「但如果這是隻根本就不想要抓老鼠的懶貓，那麼就真的要請貓的主人好好檢討一下了！」

廣告
  • 體育署針對22個體育協會的考評，內容竟然只有一張A4紙，令立委黃國書相當不滿。（資料照，記者黃耀徵攝）

    體育署針對22個體育協會的考評，內容竟然只有一張A4紙，令立委黃國書相當不滿。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 體育協會 體育署 黃國書
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：體育協會考評這樣寫 立委看了超火大...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.