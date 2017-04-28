體育協會考評這樣寫 立委看了超火大...

2017-04-28 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕國內單項體育協會近年來弊病不斷，加上今年棒球經典賽台灣3戰全敗，體壇再度掀起改革聲浪。但民進黨立委黃國書指出，體育署針對22個體育協會的考評，內容竟然只有一張A4紙，令他感到相當火大。

黃國書在臉書上寫到，原先以為體育署對單一協會的考評只有一張A4已經很誇張，結果今天看到體育署公布的考評公告，22個協會竟只有一張A4，「才知道什麼叫做沒有下限！」質疑這樣的體育署該如何讓國人相信在修法完成後會落實執法，改善體育環境？

黃國書提到，他在3月時就要求教育部與體育署盡快揭露體育協會考評，以宣示推動體育改革的決心，但體育署不但推拖至今日，內容也只有「優、良、可、待改善」等評語。

黃國書表示，對於體育署堅持反對體育團體專法，他還能替行政院版緩頰，「但如果這是隻根本就不想要抓老鼠的懶貓，那麼就真的要請貓的主人好好檢討一下了！」