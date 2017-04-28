司改會議風波 蔡英文：會整理高度共識優先處理議題

2017-04-28 16:04

〔記者曾韋禎／台北報導〕司改國是會議召開至今，已有2位委員退出，外界也質疑定位不明、議題過多。蔡英文總統今對此表示，由於大家各有立場，讓議題在討論過程中的多元性有其必要。但最後會做出完整的總整理與檢討，讓議題收斂、聚焦，找出共識高、優先處理的。

總統府發言人林鶴明今轉述蔡英文對於司改國是會議的看法。蔡英文表示，司改國是會議的召開是為了回應社會對司法改革的殷切期待，因為各界對改革的主題和方向，各有不同的主張，也為了讓政府相關部門在提出改革方案或法案之前，相關議題都能被充分討論、思考，因此必須建構國是會議這樣的溝通平台。這是一個必要的過程。既使不舉辦國是會議，相關的爭辯也會在制定改革方案或國會立法時出現，無法迴避。

蔡英文認為，討論過程中議題的多元性有其必要，這有助於將社會和法界所關切的所有司改議題，作出完整的總整理和總檢討。但未來分組會議的階段結束後，在總結會議時，仍必須將議題從眾多的主張中收斂和聚焦，找出共識最高、也最該被優先處理的議題。她會和籌備委員們共商一個妥適的做法。

對於4月17日的司改籌委會談話會。司改國是會議副執行秘書林峯正解釋，這只是幕僚作業，因為個別分組會議進行了約2/3，總統想瞭解各分組進度，希望留個時間來交流，事前已通知是談話會，所以不公開、不做會議紀錄、不會有實質結論。總統聽了大家說可能來不及，認為若無法及時處理完畢，可以開放彈性。

第四分組召集人、前大法官許玉秀補充說明，總統有說但也不要超過8月。