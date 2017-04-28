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318太陽花學運22人無罪 北檢提起上訴

台北地院日前宣判，太陽花學運「318攻占立法院」案22人無罪，被起訴的時代力量立委黃國昌（前排左二）、學運領袖林飛帆（前排左）、陳為廷（前排右）、自由台灣黨主席蔡丁貴、導演李惠仁等宣判後在地院外召開記者會。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-28  15:50

〔記者謝君臨、張文川／台北報導〕學生與公民團體3年前為了反對黑箱服貿協議，串聯發起佔領立法院行動，引爆震驚海內外的318「太陽花學運」，學運領導者林飛帆、陳為廷、黃國昌等22人，事後被台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務、違反集會遊行法等罪嫌起訴，台北地院認定眾人進入立院並非「無故」，而是有「行使公民不服從」的正當理由，判決22人全部無罪。北檢認為判決用法尚嫌未洽，今提起上訴。

2014年3月17日，國民黨立委張慶忠在立院內政委員會只花30秒即宣布完成兩岸服貿協議的審查，黃國昌與陳為廷、魏揚等公民團體領導人決定佔領國會議場阻止立院召開院會表決，18日晚間兵分多路突破警方佈陣衝入立院。

北檢起訴認定林飛帆等人涉煽惑他人犯罪、妨害公務等罪，但審結辯論時，公訴檢察官也幫被告求情，建議從輕量刑。

合議庭參酌國內外學說與實務見解，將「公民行使不服從權」的7大要件，逐一比對此案，包括：必須符合適當性原則、必要性原則、公開非暴力原則、狹義比例原則，且目的須基於關切公共利益，抗議對象是與政府或公眾事務有關的重大違法或不義行為，抗議行為與對象間應有關聯。比對後認為，本案完全符合這7大要件，因此認定眾人進入立法院並非「無故」，而是有「行使公民不服從」的正當理由。

合議庭指出，依卷附檢察官所指當天進入立院的民眾所述，眾人是因反對服貿協議草率過關而前往立院，沒人自認受到煽惑，難以認定林飛帆等人有煽惑他人犯罪的客觀行為與主觀犯意；被告等人與警拉扯也是為了掙脫，並非積極攻擊員警；拆除立院銜牌則是為表達對立院失能的不滿，屬象徵性的言論，因此全判無罪。

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相關關鍵字： 318太陽花學運 公民不服從 太陽花學運 林飛帆 陳為廷 黃國昌
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