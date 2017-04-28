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質詢家暴議題反被打臉 童仲彥引聖經這樣說...

2017-04-28  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥日前在議會質詢家暴中心，家暴中心「神回」，網友戲稱童仲彥根本反遭打臉，今天他引用聖經經文回應，「有人打你的右臉， 把另一邊也轉過來讓他打」，強調自己長期關心婦幼議題，問政沒有打臉問題。

童仲彥日前在議會質詢台北市家庭暴力暨性侵害防治中心副主任陳彥竹，童仲彥以「過來人」的經驗，呼籲有家暴傾向的民眾接受輔導，卻被陳彥竹以「你就是我們寶貴的例子」神回，童仲彥因此愣了幾秒，尷尬的說，「你這樣我快問不下去」。

綜合媒體報導，童仲彥上午舉行記者會受訪表示，一直很關心婦幼議題，也樂觀面對自身問題，所以主動到家防中心上課，如有遇到家暴等問題的婦女，歡迎找他說說心裡話，服務處也提供法律諮詢相關服務。

另外，童仲彥也自爆接受家防中心安排上課後，第1次課程是上禮拜六日，「但我上禮拜要跑攤缺席」；他更表示，家防中心對出席課程的要求蠻嚴格的，缺席第2次就取消，希望能夠放寬標準，或是推出函授課程。但童也強調，自己下一次不會再缺課了。

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  • 日前質詢家暴中心，被網友戲稱遭打臉的台北市議員童仲彥今天受訪時，引用聖經經文說，「有人打你的右臉，把另一邊也轉過來讓他打」。（資料照，記者羅沛德攝）

    日前質詢家暴中心，被網友戲稱遭打臉的台北市議員童仲彥今天受訪時，引用聖經經文說，「有人打你的右臉，把另一邊也轉過來讓他打」。（資料照，記者羅沛德攝）

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