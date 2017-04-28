議員批3軌道前瞻計劃 指中市自付額達五成是債留子孫
2017-04-28 15:38
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央通過台中市大台中山手線、捷運藍線及捷運綠線延伸彰化3條軌道計劃，合計為1912.59億元，國民黨市議員今天在市議會提出質詢表示，指台中市自付額比例高達5成，比其他4都為高，國民黨不反對軌道計劃，但反對債留子孫。
台中市交通局長王義川表示，3項計畫由中央挹注851.77億元，台中市自籌工程費約384億元，負擔比率約31%，並非國民黨議員所言的50％，此外，自償性經費約453億元，由沿線場站開發效益挹注，不會納入市府公務預算及舉債，台中市議會今天進行施政報告，而台中市3條軌道計劃獲得中央通過，國民黨市議員李中、楊正中、顏莉敏、李榮鴻等人，都表示不反對軌道計劃，但台中市自付額高達5成以上，是4個民進黨執政直轄市最高的。
顏莉敏表示，軌道建設前瞻計畫民進黨4都地方負擔比較，台中市是最高，桃園、台南、高雄都是5成以下，但是台中市三條軌道，山手線地方負擔為58.4%、台中捷運藍線為53.6%、台中捷運綠線延伸彰化為50.1%，其中台中所負擔為58.2%，台中市的財政要如何支撐？
楊正中則表示，自付比例高達5成以上，「龍哥裝闊」輕軌計劃讓台中市每一個市民多揹債3萬4百27元，高雄花媽隨便一條800多億元的高雄捷運延伸環線自付額只需要4成，但台中市卻要5成，市長林佳龍人緣不好。
李榮鴻說，國民黨不反對，但自付額如此高，台中市如何負擔，全台灣到處都有軌道，連副總統呂秀蓮都擔心會成為蚊子軌道。
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