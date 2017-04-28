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程清水：縣市不同步 限制了屏東市發展

2017-04-28  15:40

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市代理市長程清水今天會同市民代表會主席林恊松等多位代表，勘查屏東市公園10號預定地、崇蘭圳等地點，了解屏東市迫切解決的重大公共事項，程清水表示，以往縣、市不同步、發展受限，縣市既已同步就應該全力建設。

程清水接任代理市長職務正逢屏東市民代表會開議，由於代理市長對於市政熟悉度不是那麼了解，市民代表會決定以實地勘查代替質詢，陪同代理市長勘查屏東市政所遭遇到的問題，以加快解決問題的速度，今天在市民代表會主席林恊松的帶領下、市代周志豪、謝雪鳳、張耀文等人陪同到屏東市廣東路、協和東路、公園10號預定地、崇蘭圳等地點勘查，了解市政面臨的問題。

代理市長程清水表示，以前縣、市不同步，造成屏東市發展受限，例如，10號公園預定地當時縣長蘇貞昌向中央爭取經費徵收，但市長容滋浩不同意，縣市不同步造成20年來原地踏步，現在徵收公園土地中央沒有補助，市公所財力不足，必須與縣長研究討論如何處理，已指示養護課將相關資料整理後提報。

對於崇蘭圳的堤防整治、廣東路積水等工程，也指示工務課等相關單位研議解決方法，將經費概估後市公所可以負擔的即研商辦理，超過預算太多的則向縣府或中央單位爭取經費。

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  • 代理屏東市長程清水（右1）由市民代表會主席林恊松（左1）等人陪同到基層勘查。（記者葉永騫攝）

    代理屏東市長程清水（右1）由市民代表會主席林恊松（左1）等人陪同到基層勘查。（記者葉永騫攝）

  • 代理屏東市長程清水勘查崇蘭圳堤防。（記者葉永騫攝）

    代理屏東市長程清水勘查崇蘭圳堤防。（記者葉永騫攝）

  • 屏東市公園預定地十號，二十年來沒有徵收，讓民眾很無奈。（記者葉永騫攝）

    屏東市公園預定地十號，二十年來沒有徵收，讓民眾很無奈。（記者葉永騫攝）

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