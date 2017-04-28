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郭台銘見川普？府：祝福與期待
2017-04-28 15:07
〔記者蘇芳禾／台北報導〕華盛頓郵報報導，鴻海董事長郭台銘週四拜訪白宮，停留兩個小時，但他不願證實是否見了美國總統川普。對此，總統府發言人林鶴明表示，對於台灣產業在國外有好的發展我們都是祝福與期待。無論如何，台美之間有很好的溝通和默契。
明天就是川普就職一百天，川普將在賓州哈里斯堡向民眾講話，此地正是鴻海四年前承諾要建高科技廠但未兌現的所在地。鴻海2013年承諾要投資3,000萬美元在當地設廠。華盛頓郵報記者向他求證是否見到川普，郭台銘不願證實，答稱「我記憶不好，恐怕忘了」。
被問到總統府是否事前掌握郭台銘與川普會面，林鶴明說，目前訊息都是媒體所揭露，對於台灣產業在國外有好的發展我們都是祝福與期待。
有媒體問，是否會覺得郭董要選總統？林鶴明表示，應該沒有這樣的詮釋，都是媒體的報導。
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