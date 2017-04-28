軟掉了？ 李來希：沒說520要在考場抗議
2017-04-28 15:33
〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希，今日為了4月19日反年金抗議活動中發生的肢體衝突，前往台北市中正一分局說明。他對於520抗議恐會影響國中會考學生一事，一反昨天「考試有那麼重要？」的言論，透露520當天是「不排除安排反年金改革活動」，澄清他並沒有說要在考場抗議。
李來希昨日被問到520抗爭恐是否會干擾到學生，他連珠炮地說「如果風調雨順我幹嘛走上街頭？只是為了考試就不要吃飯睡覺嗎！這個國家繼續這樣下去，考上又怎樣？」接著又不以為意地表示，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」李來希說的這些話，遭受各方家長與網友大力抨擊，這是在踐踏他人的權利。
據《蘋果日報》報導，李來希今日對此突然改口，他指出5月20日和5月21日，這兩天凱達格蘭大道的路權都被申請走了，因此他們無法拿到路權。李來希說，他們在520還是可能會有活動，但沒有說要去考場辦。至於他昨日所言被大量討論，李來希認為都是過度解讀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 川普拒絕通話 蔡英文會見美國在台協會主席
- 立法品質粗糙？ 台大教授：政院應主動撤回前瞻條例
- 禁食犬貓入法 動保團體成立「動物守護者」助執法
- 前瞻條例退回重審 國民黨仍霸佔立院主席台
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 夜太美......然後他就掉下去了
- 闊別3年 亞洲境內房產投資總額首度超越跨洲投資
- MLB》紅襪強投塞爾好悲情 5場先發隊友平均打不到1分
- 美女作家突輕生 分居夫警局崩潰大哭
- 小S老公投資餐廳遭除名 求償獲賠15萬
- 自由廣場》反動派 馬前卒
- 下馬部落牆面彩繪傳說 街道變美麗
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」美女作家父母聲明讓人震驚
- 網友嗆揪出狼師！美女作家遭「誘姦」難成罪？
- 〈謠言終結站〉洋蔥發芽有毒? 食藥署：安啦！可以吃
- 聯航執行長為巨兔搭機死亡事件道歉
- 《全鄉唯一銀行》台銀新園分行 6月底吹熄燈號
- 聯亞第1季每股獲利0.97元 第2季營收可望季增30％
- 讓被害人溫暖！邱太三：訴訟全程將提供法律協助
- 下週好天氣！週末早晚偏涼、天氣晴朗
- 郵局送錯包裹 反怪寄件人寫錯地址
- 《魯冰花》童星神隱14年 現蹤問好透露近況
- 景氣燈號連９綠 國發會：穩定回升
- 李珍妮舉大字報 怒嗆檢察官
- 正確使用鎮靜安眠藥 從沒睡人變睡美人
- 中市府擬設數位治理局 藍營議員喊退案
- 講道講到床上 神棍判4年半
- 賭博電玩業者囂張復業 檢警回馬槍強勢查封
- 【浮世男女】擦身而過
- 為了「林米魯」 林昶佐搶當立委奶爸
- 自由廣場》別人的孩子有這麼重要嗎！
- 簡銘韋昏迷指數3升4 內政部長葉俊榮加護病房探視
- 桃園分署拍賣 近200坪商辦再減價
- 淡水》地籍套繪擺烏龍 民宅劃入河川區
- 水準不夠掀波 屏東縣府：肯定新南國小
- 全中運》今年最多4金 3人皆女性
- 提早節電 林全︰下週起儘量不穿西裝
- 《小檔案》亞太國際棒球訓練中心 將是全國最大棒球場
- 「神偷怪盜」獨立漫畫連載再啟 基德身分竟曝光？！
- 雪隧龜速車 離峰時速48公里挨罰
- 端午連假 高鐵加開156班次疏運
- 降雨樂觀 北部可望脫離一階限水
- 當沖降稅首日無激情 台股小漲11點作收
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：軟掉了？ 李來希：沒說520要在考場抗議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分