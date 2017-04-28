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軟掉了？ 李來希：沒說520要在考場抗議

2017-04-28  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希，今日為了4月19日反年金抗議活動中發生的肢體衝突，前往台北市中正一分局說明。他對於520抗議恐會影響國中會考學生一事，一反昨天「考試有那麼重要？」的言論，透露520當天是「不排除安排反年金改革活動」，澄清他並沒有說要在考場抗議。

李來希昨日被問到520抗爭恐是否會干擾到學生，他連珠炮地說「如果風調雨順我幹嘛走上街頭？只是為了考試就不要吃飯睡覺嗎！這個國家繼續這樣下去，考上又怎樣？」接著又不以為意地表示，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」李來希說的這些話，遭受各方家長與網友大力抨擊，這是在踐踏他人的權利。

據《蘋果日報》報導，李來希今日對此突然改口，他指出5月20日和5月21日，這兩天凱達格蘭大道的路權都被申請走了，因此他們無法拿到路權。李來希說，他們在520還是可能會有活動，但沒有說要去考場辦。至於他昨日所言被大量討論，李來希認為都是過度解讀。

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  • 對於520反年改抗議可能會影響國中會考考生，全國公務人員協會理事長李來希昨日嗆「考試有那麼重要？」今日他又出來澄清，並沒有說要在考場抗議。（資料照，記者王藝菘攝）

    對於520反年改抗議可能會影響國中會考考生，全國公務人員協會理事長李來希昨日嗆「考試有那麼重要？」今日他又出來澄清，並沒有說要在考場抗議。（資料照，記者王藝菘攝）

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