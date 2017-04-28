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高鐵加開早鳥列車 鄭文燦：中南部旅客出國更方便
2017-04-28 14:03
〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣高鐵公司今起加開車次編號200的早鳥列車，每天清晨6點從左營站開往南港站，方便讓中南部旅客轉乘機場捷運趕飛機，桃園市長鄭文燦上午視察後說，中南部旅客搭早鳥列車，7點26分可抵高鐵桃園站，轉乘機場捷運40分鐘就能抵桃園機場第二航廈站，非常便捷。
車次編號200的早鳥列車，每天清晨6點從左營站發車，沿途停靠台南、嘉義、台中、桃園、台北到終點南港站，鄭文燦說，經桃捷、高鐵與桃機公司三方協調後增開的早鳥列車，抵達桃園站是上午7點26分，轉乘7點49分的機場捷運，約8點6分能抵達A13第二航廈站、8點9分能抵達A12第一航廈站。
上午早鳥列車首發團，就已經看到許多準備出國的旅客，帶著大包小包行李，搭高鐵再轉乘機場捷運，民眾稱讚，搭乘早鳥列車，若要搭上午10點半以前的飛機出國，都來得及，比以前需要前一天到機場附近睡旅館、或凌晨搭車北上，實在方便許多。
鄭文燦說，增開的早鳥列車較原來的首班車提早了42分鐘抵達桃園站，估計能增加服務要搭乘上午10點半以前、約20個班機的旅客，讓中南部旅客未來可以「早上要出國，早上再出門」。
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