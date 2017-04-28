詹啟賢籲支持者選出不一樣的主席

2017-04-28 13:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席5號候選人詹啟賢上午前往桃園市楊梅區農會，針對長照議題發表演講，也呼籲黨員支持他，他說，希望國民黨能選出不一樣的黨主席，讓社會大眾能有煥然一新的期待，進而仔細聆聽國民黨的聲音。

詹啟賢說，台灣社會預計5年後的失智、失能長者，將達到100萬人，就算政府編列100多億元，平均每人每天才僅分到88元。根據精算，針對失智、失能長者的照護、生活等需求，一年需要超過1000億元，他建議財源應靠發展地產長照基金，並交由民間企業經營，才是長久之計。