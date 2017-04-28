| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

詹啟賢籲支持者選出不一樣的主席

2017-04-28  13:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席5號候選人詹啟賢上午前往桃園市楊梅區農會，針對長照議題發表演講，也呼籲黨員支持他，他說，希望國民黨能選出不一樣的黨主席，讓社會大眾能有煥然一新的期待，進而仔細聆聽國民黨的聲音。

詹啟賢說，台灣社會預計5年後的失智、失能長者，將達到100萬人，就算政府編列100多億元，平均每人每天才僅分到88元。根據精算，針對失智、失能長者的照護、生活等需求，一年需要超過1000億元，他建議財源應靠發展地產長照基金，並交由民間企業經營，才是長久之計。

廣告
  • 中國國民黨主席候選人詹啟賢呼籲支持者選出不一樣的主席，讓社會聽見國民黨的聲音。（記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席候選人詹啟賢呼籲支持者選出不一樣的主席，讓社會聽見國民黨的聲音。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：詹啟賢籲支持者選出不一樣的主席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.