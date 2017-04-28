KMT青改聯盟：吳敦義最能團結國民黨

2017-04-28 13:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉明日即將舉行政見發表會，國民黨青年黨改聯盟今召開記者會表態支持吳敦義，痛批黨內選舉抹黑手段不斷，甚至製造領先假民調、沒有影像的錄音檔文宣在網路上攻擊特定陣營候選人。

青年黨改聯盟召集人潘畊宇表示，聯盟有黨部青年化、黨部民主化、選舉團結化、監督機制化、黨齡公開化五大訴求，6位黨主席參選人應在政見會上提出看法，更要恢復知青黨部，讓國民黨重回校園。

在台北海洋技術學院擔任講師的潘畊宇說，他在校園教書，年輕學生認為「國民黨不倒、台灣不會好」，國民黨面臨重大危機，自從黨在2000年將知青黨部廢掉後，在校園出現嚴重斷層，在年輕人方面，未來選戰也將面對時代力量的挑戰。

他指出，國民黨去失去政權，縣市長剩6位、立委只剩35席處於三低狀態，若不扭轉局面，2020年也不用選了，而吳敦義是6位參選人中最能凝聚黨內團結的人，應支持吳敦義才能扳倒民進黨。

他強調，黨主席選舉出現各種負面選舉手段，還有陣營用假民調製造領先假象，聲稱是立委王金平辦公室所做民調，結果被王辦否認、連新聞都被撤下。

他痛批，更有主席候選人指控某陣營送錢給黨代表綁樁，還在網路散佈沒有影像、只有錄音的文宣，「這樣把人打死，也不會增加其他人對你的認同！」