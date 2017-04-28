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台灣與中、美和平相處 吳敦義：是一件好事

2017-04-28  12:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席6號候選人、前副總統吳敦義今天上午前往桃園市中壢區仁祥里集會所，爭取黨員支持時，被媒體問及蔡英文總統想跟美國總統川普通電話遭拒，吳敦義說，「如果作為中華民國總統，能跟美國總統通電話，也不是壞事！」

吳敦義說，如果作為中華民國總統，能跟美國總統通電話，不是壞事，若能跟中國大陸維持和平穩定發展，又能跟美國繼續保持密切良好的關係，對於其他的國家，也能和平、友善地相處，「我覺得是好事！」＃

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