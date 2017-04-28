李明哲遭拘留達40天 民團發起拒買中國貨活動

2017-04-28 12:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國無故拘留至今已邁入第40天，民間救援團體上午召開記者會，對外呼籲台灣公民社會應拒買中國產品，且因入境中國就可能無故遭逮捕，在中國尚未釋放李明哲之前，民眾不宜前往中國旅遊經商；此外，台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，民間團體將在519發起大型集會活動，號召更多台灣民眾，表達對中國的強烈不滿。

李明哲上月入境中國卻遭北京政府以「違反國家安全」為由拘留，期間除國台辦在例行記者會上被動證實李明哲目前正在接受調查、身體狀況良好外，沒有其他官方訊息；我國陸委會、海基會雖曾多次對中國喊話，要求北京應詳細說明拘留李明哲緣由，並安排家屬人道探視，卻多半未獲中國回應。

民間司改基金會執行長高榮志、台灣關懷中國人權聯盟楊憲宏等多個參與救援的民間團體上午再度召開記者會，呼籲外交部應將中國列為旅遊警示紅燈區。文山社區大學校長鄭秀娟說，雖然李明哲了解在中國參與人權運動可能面臨的風險，但「我們都沒想到中國會這樣對待我們」；鄭秀娟對台灣民眾發出警告，強調中國法治環境不是熟悉民主自由的台灣人可以想像，盼台灣人對中國提高警覺，不要再前往中國旅遊經商。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎則說，中國「刑事訴訟法」規定拘留期限是37天，一旦超過37天，就需要對外說明拘留罪名，但中國至今仍未對外說明是依照什麼罪名拘留李明哲。邱伊翎說，中國對外宣稱自己處理李明哲事件是「依法調查」，但事實上中國卻是一個沒有法治標準的國家。

台灣教授協會會長林秀幸也重砲抨擊中國政府，她強調，中國政權若希望透過逮捕李明哲對付民進黨政府，只會造成反效果，李明哲事件讓台灣人看見中國政權暴力的本質，「這就是雙邊政體越走越遠的原因」，也會更堅定台灣對自由民主價值的信仰；林秀幸表示，民間團體是台灣社會的代表，中國若持續羈押李明哲，民間團體救援也會持續發聲。