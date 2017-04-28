居民反對陸保廠蓋公宅 柯文哲：理性溝通

2017-04-28 12:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市都發局規劃在信義區陸保廠A、B兩塊基地，興建近700戶公共住宅，引發當地居民不滿，基地周邊除了出現抗議白布條、噴漆外，甚至言蛋洗市府官員。對此，台北市長柯文哲今早受訪時表示，每個人都想要家門前是公園，又要自己房子容積率要高，但哪裡要蓋公宅有一定標準，政府都是用同樣標準在執行。

柯上午出席世大運貴賓用車記者會後受訪表示，還是跟居民理性溝通，政府絕對是用一樣的標準，「不能要求我家門前的地一定要開成公園、我家的房子容積率要高」，地區發展還是有一致性，若公宅是用這種標準（容積率），這個地區的都更也是用一樣標準。