| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

居民反對陸保廠蓋公宅 柯文哲：理性溝通

2017-04-28  12:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市都發局規劃在信義區陸保廠A、B兩塊基地，興建近700戶公共住宅，引發當地居民不滿，基地周邊除了出現抗議白布條、噴漆外，甚至言蛋洗市府官員。對此，台北市長柯文哲今早受訪時表示，每個人都想要家門前是公園，又要自己房子容積率要高，但哪裡要蓋公宅有一定標準，政府都是用同樣標準在執行。

柯上午出席世大運貴賓用車記者會後受訪表示，還是跟居民理性溝通，政府絕對是用一樣的標準，「不能要求我家門前的地一定要開成公園、我家的房子容積率要高」，地區發展還是有一致性，若公宅是用這種標準（容積率），這個地區的都更也是用一樣標準。

廣告
  • 台北市都發局規劃在信義區陸保廠AB基地興建709戶公共住宅，引發居民反彈，懸掛白布條抗議。（資料照，民眾提供）

    台北市都發局規劃在信義區陸保廠AB基地興建709戶公共住宅，引發居民反彈，懸掛白布條抗議。（資料照，民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共住宅 陸保廠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：居民反對陸保廠蓋公宅 柯文哲：理性溝通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.