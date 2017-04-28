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試乘世大運貴賓車被電到 柯文哲笑稱：沒有命坐這個車
2017-04-28 12:17
〔記者蔡亞樺／台北報導〕）2017世大運在即，BMW總代理汎德贊助200台全新大7系列用車，接送FISU委員、各國代表團團長等300人，台北市長柯文哲今早也體驗試乘，但他笑說買不起，試乘結束下車開車門時，柯突被靜電電到，讓柯直說，表示他沒有命坐這個車。
200台BMW大7系列用車將用於接送FISU委員、各國代表團團長等300人往返競賽、練習場館、選手村及FISU Hotel，BMW總代理汎德也贊助車輛所需牌照稅、燃料稅、強制險、國道計程通行費等相關稅費，贊助逾1億7000萬元。
柯文哲今早出席世大運貴賓車贊助記者會，在會中表達對BMW的感謝，柯文哲會後受訪時表示BMW大7系列爆胎還能持續行駛150公里，還有防爆功能，太豪華了，會使用這款車最大考量是安全。有媒體問是否也把國產裕隆車納入考慮？柯說，「有人捐就用這個」。
媒體問體驗大7的感覺，柯文哲直呼只能羨慕，沒辦法買得起，媒體問有搭過嗎？柯說，這麼貴的車怎麼會坐得起。
媒體再問是否會把市長座車打算換成BMW大7？柯文哲直呼，買不起啦！有媒體發現柯下車時似乎是被靜電電到，柯說對啊，也表示他沒有命坐這個車。
BMW大7系列為前總統陳水扁、馬英九座車，媒體提問是否也想跟扁馬一樣（意指是否想選總統）？柯文哲笑笑地跟記者說，「可以問一些比較有營養的題目嗎？」
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