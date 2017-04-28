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學者挑戰林全：前瞻基建如何確保不債留子孫？

2017-04-28  12:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院面對前瞻基礎建設計劃引發爭論，閣揆林全昨天強調政府一定遵守法律規範，絕對不會債留子孫，不過，環保專家、學者徐光蓉今天質疑，行政院未訂出前瞻基建的自償率，沒有完整成本效益評估，政院向立院送出的前瞻基礎建設計劃書366頁，成本效益評估僅2頁，整本計劃書找不到「自償」兩字，要如何確定不會債留子孫？

儘管林全向來強調嚴格控制財政紀律，不過，徐光蓉說，林全過去很自豪講究財政紀律，如今不談自償性，沒有完整的成本效益評估，還談財政紀律？

台大大氣科學系教授、媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉表示，行政院前瞻基礎建設計劃書引用世界經濟論壇出版的「2016-2017年全球競爭力報告」，指台灣「基礎建設」競爭力評比全球排名第13位，輸新加坡（2）、香港（1）與南韓（10），其實這是刻意、削足適履的選擇。

徐光蓉指出，全球競爭力報告台灣總體排名第14，輸新加坡（2）與香港（9），但超過南韓（26）許多，基礎建設只是12個評比次項之一。在這12次項全球評比中，台灣的基礎建設排名僅落後「創新」，其他10項評比都較基礎建設差，最差的是「政府結構」與「技術落實」排名第30。改善政府結構與技術落實都遠比基礎建設重要，卻不見行政院想處理。

徐光蓉說，過去政府為順利推動重大公共建設，減輕政府財務負擔，訂出「自償性公共建設預算制度實施方案」，要求公共建設應有自償能力，從而帶動增加的外部收益，如地價稅、房屋稅、土地增值稅等，若無法自償，就該列入債務計算，但前瞻基礎建設頁計劃書中根本找不到「自償」二字，她質疑前瞻計劃是否有能力自償？

徐光蓉強調，提升台灣競爭力，應改善政府結構與技術落實，而不在更多基礎建設，舉債做不必要的建設，破壞財政紀律，反而會導致競爭力衰退，對於這種缺乏成本效益分析，規避討論公共建設要求自償性的計劃書，林全應退回要求重新來過。

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  • 媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉（中）質疑，行政院未訂出前瞻基建的自償率，沒有完整成本效益評估。（資料照，記者陳炳宏攝）

    媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉（中）質疑，行政院未訂出前瞻基建的自償率，沒有完整成本效益評估。（資料照，記者陳炳宏攝）

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