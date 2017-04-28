學者挑戰林全：前瞻基建如何確保不債留子孫？
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院面對前瞻基礎建設計劃引發爭論，閣揆林全昨天強調政府一定遵守法律規範，絕對不會債留子孫，不過，環保專家、學者徐光蓉今天質疑，行政院未訂出前瞻基建的自償率，沒有完整成本效益評估，政院向立院送出的前瞻基礎建設計劃書366頁，成本效益評估僅2頁，整本計劃書找不到「自償」兩字，要如何確定不會債留子孫？
儘管林全向來強調嚴格控制財政紀律，不過，徐光蓉說，林全過去很自豪講究財政紀律，如今不談自償性，沒有完整的成本效益評估，還談財政紀律？
台大大氣科學系教授、媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉表示，行政院前瞻基礎建設計劃書引用世界經濟論壇出版的「2016-2017年全球競爭力報告」，指台灣「基礎建設」競爭力評比全球排名第13位，輸新加坡（2）、香港（1）與南韓（10），其實這是刻意、削足適履的選擇。
徐光蓉指出，全球競爭力報告台灣總體排名第14，輸新加坡（2）與香港（9），但超過南韓（26）許多，基礎建設只是12個評比次項之一。在這12次項全球評比中，台灣的基礎建設排名僅落後「創新」，其他10項評比都較基礎建設差，最差的是「政府結構」與「技術落實」排名第30。改善政府結構與技術落實都遠比基礎建設重要，卻不見行政院想處理。
徐光蓉說，過去政府為順利推動重大公共建設，減輕政府財務負擔，訂出「自償性公共建設預算制度實施方案」，要求公共建設應有自償能力，從而帶動增加的外部收益，如地價稅、房屋稅、土地增值稅等，若無法自償，就該列入債務計算，但前瞻基礎建設頁計劃書中根本找不到「自償」二字，她質疑前瞻計劃是否有能力自償？
徐光蓉強調，提升台灣競爭力，應改善政府結構與技術落實，而不在更多基礎建設，舉債做不必要的建設，破壞財政紀律，反而會導致競爭力衰退，對於這種缺乏成本效益分析，規避討論公共建設要求自償性的計劃書，林全應退回要求重新來過。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 台購F-35？ 美政府將與國會協商 評估台灣防衛需求
- 川普拒和小英通話？總統府回應了！
- 蝦米！洪秀柱幕僚薪水 傳出比黨秘書長還要多
- 台灣與中、美和平相處 吳敦義：是一件好事
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 阿兵哥助收逐年減少 恆春洋蔥採收拚機械化
- 美女作家突輕生 分居夫警局崩潰大哭
- 若有衛星電話 宸君生還機會大
- 才女作家留遺書自殺 父母下午不排除現身說明
- 郭台銘白宮見川普 日媒：軟銀創辦人安排
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 借2百萬被白睡2次 包養女淚訴：感覺被性侵
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」 林奕含父母聲明讓人震驚
- 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
- 簡銘韋昏迷指數3升4 內政部長葉俊榮加護病房探視
- 林明禎粉紅咪咪消風 念王子劇名口誤自責
- 《高醫大研究》肥皂洗手 有效清除塑化劑
- 中市傑出演藝團隊授證 12隊獲補助
- 公聽會落幕即將逐條審查 蔡易餘：年改下週進入深水區
- 美股小漲 那斯達克指數再創新高
- 71歲老婆婆偷空屋鐵架變賣 法官判緩刑2年
- 自認明星臉 小蔡依林高價賣淫
- 通靈少女本尊道歉 後悔嫌棄郭書瑤
- NBA》18歲霸氣推掉3億支票 詹皇自己也不敢相信
- 台股開盤上漲6.85點 報9867.47點
- 桃園分署拍賣 近200坪商辦再減價
- 小英︰新制度需要時間調適
- 家庭這麼多錢？ 每戶淨值1123萬
- 一桶餿水演變成搭車糾紛 司機、乘客互告
- 網友嗆揪出狼師！林奕含遭「誘姦」難成罪？
- 【人體極限】鹽＋水＋睡袋 可撐1個月
- 苗縣科展獲獎率百分百 君毅中學展成果
- 金城武周六人氣尬孔劉！2大男神共同女人是她
- 全中運》最速雙胞胎 造就東南獎牌庫
- 機艙行動電源起火 飛安會建議民航局修法
- 《輕奢一夏+ 巧送媽咪也嬌寵自己》
- 4/28重要財經新聞一覽
- 傳性愛影片給女友留念 她爸正好在背後...
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 慢性失眠好痛苦 中醫教你調理改善
- 前瞻基建》新北拚敗部復活 遞案爭8軌道千億補助
- TPGA仰德傳承賽》職業賽初體驗 陳裔東求更好
- 高空煙火改造爆裂物 男子被判4年2月還罰6萬元
標題：學者挑戰林全：前瞻基建如何確保不債留子孫？
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email