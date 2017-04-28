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禁食犬貓入法 動保團體成立「動物守護者」助執法

2017-04-28  11:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院通過「動物保護法部分條文修正案」，除加重虐待動物罰則，更率先亞洲各國，明文規定禁食、販賣犬、貓肉。創立於香港的「世界愛犬聯盟」及其在台成立之行動團體「動物守護者」，與多名立委共同召開記者會，宣示將協助落實動保立法精神。

立法院於4月11日三讀通過「動物保護法修正案」，除加重虐殺動物之處罰至2年以下有期徒刑、最高新台幣200萬元罰金外，更新增禁止食用、販售犬、貓肉及其副產品，違者可處新台幣5萬元到25萬元罰鍰之條文，使我國成為亞洲首個該立法之國家，領先中、韓等國。

世界愛犬聯盟及今日宣誓成軍的「動物守護者」，今邀請提案修法的國民黨立委王育敏，以及同黨籍的立委陳學聖、李彥秀及黃昭順等，聯席召開「禁食貓狗肉，台港合力落實執法」記者會，除肯定我國修法樹立國際典範，並宣示將從台灣向亞洲各國推動此立法。

世界愛犬聯盟創始人彭宏陵盛讚此立法「譜寫亞洲文明新篇章，開啟亞洲進步新潮流」，並坦言在中國推動禁食狗肉立法時，最常遇見的，就是被質疑「中華民族吃狗肉習俗已有上千年，為何要崇洋媚外？」在台灣完成立法後，他們也向國際傳達喜訊，並獲得不少肯定。

彭宏陵強調，除了立法重要外，執法更為重要，他們在台灣成立動物守護者，就是要樹立執法的典範，並在亞洲各國弘揚台灣的成功經驗，目前動物守護者在台有30位成員，行動力不下軍警，除接受民眾檢舉外，也會主動出擊，並協助政府辦案，盼能落實執法。

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  • 於香港成立之動保團體「世界愛犬聯盟」，在台灣成立具行動執行力之團體「動物守護者」，盼協助政府落實《動保法》。（記者鄭鴻達攝）

    於香港成立之動保團體「世界愛犬聯盟」，在台灣成立具行動執行力之團體「動物守護者」，盼協助政府落實《動保法》。（記者鄭鴻達攝）

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