公托獨厚教職員挨批 柯文哲：當作企業福利

2017-04-28 11:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府在政府機關、學校開辦公共托嬰設施，引來北市議員批評，教職員優先使用，排擠一般市民，嗆聲社會局長許立民「別幹了」，對此，台北市長柯文哲今早受訪時表示，當作企業福利或社會福利，只要做成功了，大家都有好處。

柯文哲說，目前公托在推動「一條龍」政策，要讓國小從0歲到12歲，把托嬰、托幼、小學全部合在一起，現在小學都有閒置空間，為了鼓勵學校願意釋出空間，因此學校教職員孩子應該優先，當作是企業福利或社會福利。

柯文哲強調，對市長來說，政策推動阻力要是最小、最好容易，他常覺得只要做成功了，對大家都是有好處的。