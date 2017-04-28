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傅崐萁成為市長連任對手？ 柯文哲：天曉得！

台北市長柯文哲出席世大運貴賓車贊助記者會。（記者蔡亞樺攝）

2017-04-28  11:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁日前寄快遞送每位台北市議員在地的箭筍禮盒，還在花蓮宴請北市近40名里長，未來動向令人好奇。台北市長柯文哲今早出席活動被問到此事，表示努力做好自己的事，煩惱這種事有用嗎？也沒用啊！

媒體提問傅崐萁近來與北市里長餐敘，有里長認為泛藍整合成功，傅會成為對手？柯文哲笑說，問一百遍，我的答案還是一樣，努力做好自己的事，煩惱這種事有用嗎？也沒用。

媒體問是否覺得傅崐萁會贏過你？柯文哲說，「天曉得」，現在離選舉還很久，還反問記者「你要現在討論這個問題嗎？」

媒體再問，是否會與里長加強聯繫，避免里長倒樁？柯文哲表示，該做都做了，包括里長座談、訪問里長，每天就是做好自己的事情。

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