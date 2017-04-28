林智堅赴日取經後 分享未來新竹城市樣貌
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅上週率一級主管赴日參訪，針對前瞻基礎建設「新竹輕軌」、「大車站計畫」參訪日本北九州市高架輕軌及岡山車站東西口連通及福岡巨蛋棒球場，他今指出，希望藉由觀摩日本的成功經驗，來推動新竹車站前後站跨站平台及建置大新竹輕軌路網。
林智堅說，據市府調查，新竹縣市加上流動人口目前約有100萬人，竹市轄內共有5所大學，學生數約5萬人，民眾通勤使用汽機車占87％，使用大眾交通工具的民眾只有少數8％，可見竹市需要進步的載具，也需要一個代表進步城市的象徵，因此衍生出「新竹輕軌」建設計畫。
林智堅說，竹市的公車班次不夠集中，常會誤點，而司機的駕駛習慣又決定搭車的舒適度，因此民眾公車使用率很低。竹市地狹人稠，若藉由輕軌當載具，可有效紓解住宅區與市中心交通，並帶動周邊土地發展。另外，輕軌橋墩只有2至3米，可利用分隔島空間，採高架化專用路權，將避開土地徵收的問題。
林智堅指出，市府推動總經費50億元的「大車站計畫」，獲得中央前瞻基礎建設計畫支持，將興建「跨站平台」，取代鐵路高架或地下化等高成本方案，日本岡山車站過去也曾有東、西出口區域發展落差失衡的類似問題，透過建構東西連通系統解決並帶動城市發展，兩個車站的規模與條件相當，值得新竹市借鏡。
至於新竹棒球場將拆除原地重建，林智堅參訪日本時也到由福岡軟體銀行鷹棒球隊經營的福岡雅虎巨蛋棒球場，實地了解球場建築設計與職業球團經營經驗，作為規劃參考。
林智堅說，未來新的新竹棒球場，除重建三層樓的內野看台、內外野草坪、照明及機電系統、球員休息室、復健室、牛棚練習區、球迷用餐與商品區，也將充實新竹市的運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第五支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。
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