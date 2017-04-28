ATM手續費年賺33億 綠委爆財金公司月薪逾8萬
〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委林俊憲指出，台灣跨行提款、轉帳手續費利潤由財金資訊公司及銀行分潤，而財金公司每年營收穩定成長，公司員工月均薪更逾8萬元、年終平均領4.3個月，應降低手續費；財金公司總經理林國良表示，公司非以營利為目的，手續費已較鄰近國家低廉。
林俊憲指出，過去李登輝、陳水扁及馬英九歷任總統皆有降過手續費，這次應輪到小英總統了，台灣ATM越來越普及，全國有37家銀行、2.7萬台ATM，跨行提款及跨行轉帳手續費分別為5元、15元，使用次數分別為每年3億次與1.5億次，收越多財金公司賺越多。
林俊憲接著指出，這些手續費利潤是由財金公司與各銀行分潤，財金可於兩種手續費各分得2.5元，隨著使用次數逐年增加，財金公司總營收從101年的26.9億餘元，成長到105年的33.1億元，但手續費應是作為維持費用，不應有過多盈餘甚至暴利，應適度調降。
林俊憲也透露，過去跨提、跨轉手續費在李登輝、陳水扁及馬英九時期都調降過，分別是調降為7元與18元、6元與17元、5元與15元，而財金公司250名員工，卻有平均月薪8萬元、平均年終為4.3個月，若不同意降價，將直接找行政院長林全談，要求更注意民生議題。
財金公司總經理林國良表示，公司無民營股東，皆由政府及銀行組成，服務對象是銀行，ATM交易次數確有穩定成長，但資訊安全很重要，金融業也面臨更多國內外挑戰，需更多投資，過去歷任總統調降都有其時空因素，且我國手續費與日、韓等鄰國相比較低廉。
金融監督管理委員會銀行局專門委員鄭麗芳則表示，或許降手續費會讓民眾感覺有收益，但要考慮跨行支付的安全性，以及銀行提供服務的成本，若不考慮這些一昧調降，恐影響銀行設置ATM的意願，長期來看對雙方也非好事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 台購F-35？ 美政府將與國會協商 評估台灣防衛需求
- 前瞻條例退回重審 國民黨仍霸佔立院主席台
- 學者挑戰林全：前瞻基建如何確保不債留子孫？
- 嗆「考試有這麼重要嗎？」 李來希：一點都沒有後悔！
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- MLB》胡智為升大聯盟 光芒王牌等人帶他吃大餐
- 慘！女玩高空彈跳 繩索太長直接撞擊河面…
- 12年國教課綱、大學考招新方案 延後1年上路
- 自由廣場》別人的孩子有這麼重要嗎！
- 油條摻工業用明礬 早餐店老闆起訴
- 郭台銘白宮見川普 日媒：軟銀創辦人安排
- 旅美畫家回母校 用畫筆流淌甜美生命觸角
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」 林奕含父母聲明讓人震驚
- 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
- 東洋跨足流感疫苗市場 拿下台灣獨家銷售權
- 鄭兆村又「標」破全國 躍世界第2
- 宏達電Vive X秀成果 獲虛擬實境投資聯盟青睞
- 宜縣府舊宿舍整修活化 將讓文創業者進駐
- 穿鞋弄髒游泳館 馮光榮投訴怒轟「官就可以不守法？」
- 正確使用鎮靜安眠藥 從沒睡人變睡美人
- 木柵農會選舉傳賄選 前後任理事長各10萬元交保
- 台灣之光！新銳作曲家林佳瑩奪英國音樂比賽首獎
- 基襪大戰 田中將大對決塞爾 今日賽事預告與轉播
- 裸男上演「女舍驚魂記」 猥褻與性侵未遂判刑5年
- 淡水》地籍套繪擺烏龍 民宅劃入河川區
- 川普不退出NAFTA 但要重新修正
- MLB》用滾地球技壓三振怪獸 田中將大97球完封紅襪
- 溫差大「凍未條」 日月行館千萬琉璃GG了！
- 自認明星臉 小蔡依林高價賣淫
- 原本是為了消滅蟑螂... 日男放火害3人燒死
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 魏啟林︰一例一休應排除高薪主管
- 爆竹倉儲再動工 地方要求撤照
- 打破慣例的一戰 苦了殷仔
- 自由談》年金改革是實踐蔣經國遺訓
- 孔劉初訪寶島陣仗大 來台4天燒500萬
- NBA》25分優勢差點被翻盤 暴龍驚險吞公鹿晉級
- 國銀在中國分行 獲利減34.4%
- 川普大降企業稅 邊境稅未列入
- 湯瑪斯拐氣 綠衫軍宰牛聽牌
- 瑞芳》蝙蝠洞摺翅蝠銳減 台日學者探秘
- 35歲男星 車內開槍轟腦身亡
- 陳冠傑迷途知返 全中運鉛球奪金獻母
標題：ATM手續費年賺33億 綠委爆財金公司月薪逾8萬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email