ATM手續費年賺33億 綠委爆財金公司月薪逾8萬

2017-04-28 11:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委林俊憲指出，台灣跨行提款、轉帳手續費利潤由財金資訊公司及銀行分潤，而財金公司每年營收穩定成長，公司員工月均薪更逾8萬元、年終平均領4.3個月，應降低手續費；財金公司總經理林國良表示，公司非以營利為目的，手續費已較鄰近國家低廉。

林俊憲指出，過去李登輝、陳水扁及馬英九歷任總統皆有降過手續費，這次應輪到小英總統了，台灣ATM越來越普及，全國有37家銀行、2.7萬台ATM，跨行提款及跨行轉帳手續費分別為5元、15元，使用次數分別為每年3億次與1.5億次，收越多財金公司賺越多。

林俊憲接著指出，這些手續費利潤是由財金公司與各銀行分潤，財金可於兩種手續費各分得2.5元，隨著使用次數逐年增加，財金公司總營收從101年的26.9億餘元，成長到105年的33.1億元，但手續費應是作為維持費用，不應有過多盈餘甚至暴利，應適度調降。

林俊憲也透露，過去跨提、跨轉手續費在李登輝、陳水扁及馬英九時期都調降過，分別是調降為7元與18元、6元與17元、5元與15元，而財金公司250名員工，卻有平均月薪8萬元、平均年終為4.3個月，若不同意降價，將直接找行政院長林全談，要求更注意民生議題。

財金公司總經理林國良表示，公司無民營股東，皆由政府及銀行組成，服務對象是銀行，ATM交易次數確有穩定成長，但資訊安全很重要，金融業也面臨更多國內外挑戰，需更多投資，過去歷任總統調降都有其時空因素，且我國手續費與日、韓等鄰國相比較低廉。

金融監督管理委員會銀行局專門委員鄭麗芳則表示，或許降手續費會讓民眾感覺有收益，但要考慮跨行支付的安全性，以及銀行提供服務的成本，若不考慮這些一昧調降，恐影響銀行設置ATM的意願，長期來看對雙方也非好事。