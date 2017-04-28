川蔡熱線被拒小英沒面子？ 柯文哲：外交是實力原則

2017-04-28 11:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕總統蔡英文昨日接受《路透》專訪時表示，未來不排除再與美國總統川普通話。但川普直言，他現在與中國國家主席習近平關係良好，「不想讓情況變得更複雜」，外媒解讀川普是回絕了蔡英文的說法。對此，台北市長柯文哲今早受訪時表示，「還好啦！外交政策本來就是實力原則」。

媒體提問川普拒絕川蔡熱線的看法，柯文哲先是靜默數秒，隨即表示，通常美國總統不會出來說我拒絕，不會吧！媒體追問因川普「不想給中國惹麻煩」，柯語帶同意，表示「那也是對的，不想惹麻煩。」

媒體再問是否覺得蔡英文被拒絕會沒面子？柯回答，「還好啦！外交政策本來就是實力原則」。但有媒體又問柯的發言是否有失言？柯文哲說，美國有美國自己的考量，台灣就是世界棋盤上的一顆棋子，怎麼做一個有用或重要的棋子，台灣是小國，以小侍大需要智慧。