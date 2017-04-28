不滿教育部變更2考場 全教產：換回來！
〔記者林曉雲／台北報導〕反年金改革團體揚言在520上街抗議，教育部緊急應變，將陳抗熱區的北一女及成功高中考場，更改到師大附中及建中考場，但反官版年改案的全國教育產業總工會今天竟然發聲明，痛批教育部換考場是「看到黑影就開槍」，栽贓消費軍公教退休人員，並嚴重損害考生權益，呼籲教育部拿出擔當，立即回復原北一女中及成功高中國中教育會考的考場。
但教育部長潘文忠受訪時表示，北區兩個考場的調整，「很難且不得不」，為使每個考生在應考時可以不受任何干擾，教育部會同北市教育局進行調整工作，師大附中和建中原本就是考場，包括考場內的電力、廣播、休息等均在做細緻準備；考量整個招生的試務期程，包括整體考試及未來的閱卷、申請作業，經評估之後，選擇5月第3週的時間考試，考生準備了3年，呼籲大家應共同愛護學生，從體諒角度看待此事。
全教產理事長黃耀南表示，國教署為了一個不存在的理由，緊急召開會議，在考前一個月突然下這樣的決定，口口聲聲說為了孩子不承擔風險，事實上卻是讓考生、家長、擔任試務工作的學校行政人員及老師措手不及，為了一個想像的抗爭行動，而作如此巨大的變革，試問教育部將攸關全國國中生的教育會考視為何物？而刻意變更考場，更是將這些關心自己權益的軍公教勞警消們，打成只為自己利益，不顧學生權益的自私自利的人，這種栽贓手段，難道是教育部應有的行為？
黃耀南表示，家長所關心的，除了學生成績外，更在乎孩子未來升學的學校，教育部草率地做這樣的決定，是將會考的公平公正性置於何處？而突然增加師大附中與建中二校的考生，試務工作量大增，學校方面是否能因應，似乎也不在教育部的考量範圍之內，既然是國中最重要的一場大考，教育部應該要拿出擔當，不應該「看到黑影就開槍」。
全教產呼籲教育部收回變更考場的決議，讓考生能安心地在原有的考場應試，更應該以身作則，讓全國考生及家長知道，教育部是在乎這項大型的國家考試。不應該隨便消費軍公教勞警消退休人員，更不該隨便損害考生權益。
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