川普拒絕通話 蔡英文會見美國在台協會主席

2017-04-28 10:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普今天被問到是否將與台灣總統蔡英文再次通話時表示，不想在北京展現幫忙遏止北韓之際為習近平添麻煩。總統蔡英文今天上午正好在總統府接見美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty），蔡英文致詞時表示，積極響應美國在中東地區的人道援助，加強對國防投資，和美國國防產業合作，以及啟動潛艦國造計畫，在這過程中，也會加強和美國政府及相關產業合作關係。

總統蔡英文昨天接受《路透社》專訪，被問到是否會與川普進一步對話時表示，她當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，能有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話。《路透社》報導，川普今天在白宮一場訪問裡，直接拒絕了蔡總統這個構想。總統府目前尚未對此議題回應。

蔡英文接見莫健時指出，今年是「台灣關係法」立法38週年，長久以來，美國一直是台灣最重要的夥伴，我們看到美方不只是在川習會前三度重申「台灣關係法」，國務卿提勒森也在參議院的聽證會上重申美國信守「台灣關係法」及六項保證。

此外，蔡英文也提到，美國政府長期支持台灣的國際空間，以及國際社會有意義的參與與貢獻，莫健主席本週特別在台美「全球合作暨訓練架構」公衛研習營也提到美國期盼台灣繼續參與世界衛生大會。「參與世界衛生大會攸關台灣國人的健康權益，不應該受到任何理由的剝奪。」

蔡英文說，去年底台美在秘魯APEC峰會上共同宣布要成立APEC婦女及經濟基金，就是最好的合作範例，在台美夥伴關係基礎上，一定可以為國際社會做出更多貢獻。

蔡英文期待未來台美之間能夠持續強化升級版夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作，更廣泛的經貿往來，「在確保區域和平及集體安全上，我們準備好扮演更積極角色，包括積極響應美國在中東地區的人道援助，加強對國防投資，和美國國防產業合作，以及啟動潛艦國造計畫。」

蔡英文指出，在這過程中會加強和美國政府及相關產業合作關係，同時對美國政府經貿新政，台灣已經著手準備，希望政策和策略合作夥伴思維，致力建構台美關係全新架構。

蔡英文重申，將派出有史以來最大代表團參與在華盛頓舉行的選擇美國投資高峰論壇，並在九月籌組農業友好訪問團。