川普拒絕通話 蔡英文會見美國在台協會主席
〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普今天被問到是否將與台灣總統蔡英文再次通話時表示，不想在北京展現幫忙遏止北韓之際為習近平添麻煩。總統蔡英文今天上午正好在總統府接見美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty），蔡英文致詞時表示，積極響應美國在中東地區的人道援助，加強對國防投資，和美國國防產業合作，以及啟動潛艦國造計畫，在這過程中，也會加強和美國政府及相關產業合作關係。
總統蔡英文昨天接受《路透社》專訪，被問到是否會與川普進一步對話時表示，她當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，能有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話。《路透社》報導，川普今天在白宮一場訪問裡，直接拒絕了蔡總統這個構想。總統府目前尚未對此議題回應。
蔡英文接見莫健時指出，今年是「台灣關係法」立法38週年，長久以來，美國一直是台灣最重要的夥伴，我們看到美方不只是在川習會前三度重申「台灣關係法」，國務卿提勒森也在參議院的聽證會上重申美國信守「台灣關係法」及六項保證。
此外，蔡英文也提到，美國政府長期支持台灣的國際空間，以及國際社會有意義的參與與貢獻，莫健主席本週特別在台美「全球合作暨訓練架構」公衛研習營也提到美國期盼台灣繼續參與世界衛生大會。「參與世界衛生大會攸關台灣國人的健康權益，不應該受到任何理由的剝奪。」
蔡英文說，去年底台美在秘魯APEC峰會上共同宣布要成立APEC婦女及經濟基金，就是最好的合作範例，在台美夥伴關係基礎上，一定可以為國際社會做出更多貢獻。
蔡英文期待未來台美之間能夠持續強化升級版夥伴關係，包括更具策略性的區域安全合作，更廣泛的經貿往來，「在確保區域和平及集體安全上，我們準備好扮演更積極角色，包括積極響應美國在中東地區的人道援助，加強對國防投資，和美國國防產業合作，以及啟動潛艦國造計畫。」
蔡英文指出，在這過程中會加強和美國政府及相關產業合作關係，同時對美國政府經貿新政，台灣已經著手準備，希望政策和策略合作夥伴思維，致力建構台美關係全新架構。
蔡英文重申，將派出有史以來最大代表團參與在華盛頓舉行的選擇美國投資高峰論壇，並在九月籌組農業友好訪問團。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台購F-35？ 美政府將與國會協商 評估台灣防衛需求
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 新南向論壇今登場 柯：馬來西亞是通往回教世界的門戶
- 蔡總統：不排除再與川普通話
- 華府智庫︰川普政府挺台參與WHA 卻缺人執行
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 余筱萍參選議員「不變卦」 自認首先要改變的是…
- 交六公車站 明天啟用
- 小型批發商 3月跳票5億
- 駕駛怨苛刻 桃客：月薪不輸同業
- 戴奧辛污染源 檢追查雞飼料
- 木柵農會選舉傳賄選 前後任理事長各10萬元交保
- 外籍神父劉一峰 領到台灣身分證
- 才女作家林奕含留遺書 家中上吊自殺
- 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
- 【主婦之家】日常之愉快小事
- 男遊林家花園摔傷 市府被判賠38萬
- 衛星追蹤赤腹鷹 「墾丁四號」北返過境澎湖
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 中寮青梅缺貨 荔枝、蜂蜜也減產7成
- 自由談》年金改革是實踐蔣經國遺訓
- 川普大降企業稅 邊境稅未列入
- 全中運》跳遠林佳興 浪子回頭換首金
- 臺鐵六家線改點 轉乘不用跑百米
- 宜縣休閒農業區 年創近30億經濟效益
- 中國人魔殘殺11女 冷靜到警方都怒了
- 中企做假帳 星勒令多家下市
- 聯航執行長為巨兔搭機死亡事件道歉
- 官司結怨 退學女大生 刺殺退休教授
- 中華職棒》潘威倫下週上一軍 嘟福將會「獅」
- 王品首季EPS1.7元 8個季度以來最高
- 油條摻工業用明礬 早餐店老闆起訴
- 愛山．曾獲文學獎 宸君印度遊記成絕響
- 借2百萬被白睡2次 包養女淚訴：感覺被性侵
- 恰哥「坐」陪 曾陶鎔愛上新莊
- 哈尤溪溫泉溪水暴漲 今發現1遺體、2遊客脫困
- 慶祝母親節 高市客委會推銅板價體驗活動
- 和平島公園晨泳 5月起提早開放
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Trump call can be repeated: Tsai
- 黃亦志對症下藥 肌力EQ進化
- 《嬌奢入荷+ 回饋幅度等同週年慶》
- 林宥嘉冒黑眼圈 愛妻美食伺候
- 遺體太肥了... 讓火葬場陷入火海
- 《健康回白+ 美白防曬59折起》
標題：川普拒絕通話 蔡英文會見美國在台協會主席
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email