新南向論壇今登場 柯：馬來西亞是通往回教世界的門戶

2017-04-28 11:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府今舉辦「前進東南亞！清真產業暨跨境電商. 台北市‧ 馬來西亞雪蘭莪州新南向論壇」，與來自馬來西亞雪蘭莪州、一行四十五人的代表團交流跨境電商經驗，並由東南亞清真業者、電商市場、物流、金流等四大產業鏈結業者，說明如何進軍全球四十兆的清真市場，同時提供一個讓台灣業者和東南亞跨境物流業者對話的空間。

台北市長柯文哲致詞時表示，目前全世界有超過15億的穆斯林教徒，佔全球人口四分之一，估計到了2025年，穆斯林人口大概會達到18億，佔全世界人口30%，其中有一半住在亞洲，因此是個很重要的市場，世界各國都把清真產業的開發跟發展當作重要的工作。

柯直言，台灣的新南向政策，不僅是台灣到新南向國家去投資，也要招募新南向政策國家的資金來台灣，其中，穆斯林來台灣旅遊的市場就是最快、也是馬上去做可以得到成績的一個項目，特別是在新南向政策這些國家，這幾年經濟成長很快，觀光旅遊的需求大增，所以在友善穆斯林這塊，將是台灣成為觀光大國的必要條件。

柯坦言，台北市致力提升所謂的穆斯林友善旅遊環境，雖然已有45家通過清真認真的餐旅，但還是不夠，他希望穆斯林朋友來台北不用去煩惱住宿的問題，「雖然我們已經很努力了，但還是有努力的空間。」

此外，柯指出，穆斯林人口多但分布很廣，幾乎世界各國都有，必須努力透過電子商務去串連，特別是在統計數字上看來，穆斯林電子商務的成長率是27%，又以食品、家用電子和藥妝最重要。台灣在資通訊產業跟網路相關產業是具有國際競爭力的，必須思考如何結合台灣最具競爭力的產業來做電子商務。

柯文哲強調，台灣知名的電商，例如momo購物跟pchome網路家庭，在泰國已有據點，如何從泰國往東南亞前進，這是要努力的。再者，柯認為，馬來西亞有四分之一是華人，且有70%的馬來人信奉回教，馬來西亞的回教也是比較開放的，因此馬來西亞是台灣通往回教世界的門戶，要開拓馬來西亞的市場，就要去開拓雪蘭莪州的市場，柯表示，很高興雪州和台北市交流密切。