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前瞻計畫遭批蚊子館 林全：批評意見要具體
2017-04-28 10:50
〔記者楊綿傑／台北報導〕經費高達8800億的前瞻基礎建設計畫廣為各界討論，包括前副總統呂秀蓮擔心會有很多蚊子館，甚至傳出總統蔡英文對行政院溝通不力而動怒，行政院長林全今天表示，前瞻基礎建設內容都是經過審慎檢視，希望各界批評不要只有形容詞，要具體，行政院也會不斷跟各界溝通。
林全今天出席於圓山飯店舉行的「106五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」時，針對呂秀蓮認為前瞻應該要重新審視，不要變成蚊子館一大堆，他表示前瞻基礎建設每項都經過非常仔細且反覆的檢視過，在執行上可能會有困難或效益有爭議都沒有納入，如果有任何一項認為是閒置或不恰當的都可以討論。
至於總統是否為宣傳不力動怒？林全並不認為總統有此態度，他表示，前瞻計畫社會上確實很多討論，而討論是必然的，行政部門本來就應該多做溝通，必定會掌握任何機會對外界說明。
對於是否原來預計院長親自出來說明前瞻，林全說，前一天對於前瞻在立院討論狀況，內部有交換過意見，當時有幕僚認為也許要開記者會，但沒有做最後決定。林全認為，政策需要說明，層次還是要有所區分，如果部會首長能說明清楚，就不需要院長說明，若很多事情溝通都要靠院長自己一個去做，這是不正確的。
而經過昨天部會首長的說明，林全說，有說明總比沒說明讓外界更清楚，但他也知道說明後還是可能會有意見，所以未來仍會不斷溝通，這是行政部門推動政策的態度跟立場。不過他也向批評者喊話，批評意見要具體，太多抽象名詞很難回應，譬如遍地開花、蚊子館，很難去理解確切問題是甚麼，政府很願意跟大家說明。
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