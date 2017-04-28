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藍委占主席台 柯建銘批：不是國民黨想怎樣就怎樣

2017-04-28  10:49

［記者陳鈺馥／台北報導］儘管「前瞻基礎建設條例」草案已確定退回委員會重審，國民黨今日仍占領立法院主席台。民進黨團總召柯建銘今受訪痛批，「不是你國民黨想怎樣就怎樣，這部分沒辦法接受」。

柯建銘表示，關於「前瞻基礎建設條例」3月31日各黨團大家都講好，6場公聽會也開完，最重要是不干擾議事，大家要有同理心，講話必須要算數。

柯建銘指出，民進黨也有道德勇氣，覺得程序有問題，要重審就重審，立法院應透過攻防論政，接下來就是進入下一階段廣泛討論程序，希望國民黨好好來談，不是全盤否決，立法院要有新秩序的建立。

柯質疑，去年討論一例一休時，國民黨本來說不占領主席台，後來又占領，大家應該要講清楚，面對問題解決問題，「不是你國民黨想怎樣就怎樣，不應講話不算數，這部分沒辦法接受。」

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  • 立法院國民黨團今日一早全面霸占立院議場主席台，揚言「今天會就不要開了」，民進黨團總召柯建銘不滿表示，希望國民黨好好來談，不是全盤否決，立法院要建立新秩序。（記者黃耀徵攝）

    立法院國民黨團今日一早全面霸占立院議場主席台，揚言「今天會就不要開了」，民進黨團總召柯建銘不滿表示，希望國民黨好好來談，不是全盤否決，立法院要建立新秩序。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 主席台 前瞻基礎建設特別條例草案 廖國棟 邱議瑩 重審
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