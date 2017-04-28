| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

嗆「考試有這麼重要嗎？」 李來希：一點都沒有後悔！

2017-04-28  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕有家長向反年改的軍公教喊話，盼別在520抗議、避免影響國中教育會考，沒想到中華民國全國公務人員協會理事長李來希卻嗆說，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」，此話一出也引發網友的熱烈討論，但李來希似乎認為這句話很理所當然，昨晚在臉書發文說「一點都沒有後悔！」 。

李來希昨天上午受訪時，被問到在520抗議恐會影響國中會考考生權益，他回應，「如果風調雨順我幹嘛走上街頭？只是為了考試就不要吃飯睡覺嗎！這個國家繼續這樣下去，考上又怎樣？」。對於媒體詢問有家長認為「學生是無辜的」，李來希則激動回嗆說「那公務員何辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去，不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」。

李來希這番超狂發言也引發網友的熱烈討論，昨晚他在臉書再度針對這段言論發文表示，這段話引起若干爭議，我完全負責，「我打從心底這麼想，所以這麼說，一點不假，一點都沒有後悔！」。

廣告
  • 中華民國全國公務人員協會理事長李來希對於昨天說出「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」這番言論，他在臉書表示，一點都沒有後悔！（資料照，記者簡榮豐攝）

    中華民國全國公務人員協會理事長李來希對於昨天說出「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」這番言論，他在臉書表示，一點都沒有後悔！（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年改 年金改革 李來希 退休軍公教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：嗆「考試有這麼重要嗎？」 李來希：一點都沒有後悔！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.