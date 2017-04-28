嗆「考試有這麼重要嗎？」 李來希：一點都沒有後悔！

2017-04-28 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕有家長向反年改的軍公教喊話，盼別在520抗議、避免影響國中教育會考，沒想到中華民國全國公務人員協會理事長李來希卻嗆說，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」，此話一出也引發網友的熱烈討論，但李來希似乎認為這句話很理所當然，昨晚在臉書發文說「一點都沒有後悔！」 。

李來希昨天上午受訪時，被問到在520抗議恐會影響國中會考考生權益，他回應，「如果風調雨順我幹嘛走上街頭？只是為了考試就不要吃飯睡覺嗎！這個國家繼續這樣下去，考上又怎樣？」。對於媒體詢問有家長認為「學生是無辜的」，李來希則激動回嗆說「那公務員何辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去，不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」。

李來希這番超狂發言也引發網友的熱烈討論，昨晚他在臉書再度針對這段言論發文表示，這段話引起若干爭議，我完全負責，「我打從心底這麼想，所以這麼說，一點不假，一點都沒有後悔！」。