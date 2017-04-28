佔主席台要求林全報告 廖國棟嗆：不僅文攻還要武鬥

2017-04-28 09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨召委邱議瑩昨宣布「前瞻基礎建設條例」退回重審，立法院國民黨團今日一早全面霸佔立院議場主席台，提出「收回綁樁支票、退回重擬、林全報告」等3大訴求；國民黨團總召廖國棟受訪表明，「今天會就不要開了」，國民黨不僅要文攻還要武鬥。

廖國棟指出，委員會衝突才剛發生不久，大家情緒都還在，如果院會今日往前推進審案，不僅要文功還要武鬥，希望政府就提案接受各界檢討。

廖國棟說，民進黨必須道歉，行政院林全更要到立法院來專案報告，前瞻條例連前副總統呂秀蓮也在批評，前瞻條例內容及時程也有瑕疵，不希望下週一就開始審查。

廖國棟認為，立法院各委員會應就本週前瞻條例公聽會上諸多質疑進行專案報告，回應學者專家的質疑，如果願意好好說明清楚，國民黨就願意下週三坐下來審查法案。

廖國棟嗆聲，如果民進黨不檢討，法案將會繼續僵持在那，會找立法院長蘇嘉全談談，希望今天院會就不要開，免得進一步激化朝野不好的氛圍，召委邱議瑩任務已經結束，民進黨接下來應讓另一名召委高志鵬主持。

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