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蝦米！洪秀柱幕僚薪水 傳出比黨秘書長還要多

2017-04-28  09:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱的幕僚，被媒體爆出薪水疑似比國民黨秘書長莫天虎還多，4人當中最高的月領超過10萬元，4人平均起來則差不多是6萬4000元，這些月薪比許多資深黨工多上不少，讓國民黨部分人士有些不滿。

據《新新聞》報導，該刊取得國民黨裁員前部分黨工的薪水資訊，發現最近為了黨產和財務忙得不可開交的行管會，41名黨工平均月薪不到5萬；文傳會23位黨工，平均則是4萬7000元左右。一名黨務人士更感嘆，文傳會有個進來快4年的黨工，到現在薪水僅有2萬8000多元。

報導中指出，幾位洪秀柱的親信幕僚，不過是去年才進入黨中央，薪水卻和許多為國民黨付出幾十年的資深幹部相去不遠，事實上，洪秀柱幕僚的月薪，和基隆市、新竹縣、南投縣的地方黨部主委差不多。

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  • 國民黨主席洪秀柱幕僚的薪水，傳出比國民黨秘書長還要高。（資料照，記者張存薇攝）

    國民黨主席洪秀柱幕僚的薪水，傳出比國民黨秘書長還要高。（資料照，記者張存薇攝）

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