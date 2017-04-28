李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...

2017-04-28 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕名媛李珍妮昨日在台北地檢署舉大字報抗議，表示自己被保險公司詐騙千萬，保單上的簽名不是她本人簽署，但檢方卻沒有做字跡比對，也沒有起訴保險業者。李珍妮接著加碼自爆，她將代表時代力量參與2018台北市議員選舉，而且已和時力黨主席黃國昌談過。黃國昌得知消息後，相當震驚地反駁並無此事。

據《鏡傳媒》報導，李珍妮認為如果要讓受害者的聲音被聽見，也許應該要去選立委或市議員。她透露，自己有和黃國昌講過電話，通話過程中對方表示要評估選情，看看她在哪個選區勝算較大。而李珍妮認為，她戶籍會遷到士林，因此參選士林區議員可能性比較高。

黃國昌得知消息後，十分訝異地直說「我不認識她」，不僅沒有和李珍妮講過電話，更沒有打算要提名李去參選議員。黃國昌坦承這個狀況讓他感到莫名其妙，而且時代力量的北市議員選舉提名是由林昶佐負責的，跟他沒有關係。