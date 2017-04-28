前瞻條例退回重審 國民黨仍霸佔立院主席台

藍委今早佔領主席台，並在台上討論、交換意見。（記者黃耀徵攝）

2017-04-28 08:46

［記者陳鈺馥／台北報導］不滿民進黨1分鐘初審通過前瞻條例，國民黨今日霸佔立法院主席台！民進黨召委邱議瑩昨日宣布「前瞻基礎建設條例」下週將退回重審，國民黨團仍不滿，認為民進黨強勢鴨霸，一早發出甲級動員陸續佔領主席台。

早上7點多國民黨立委曾銘宗最早到場，隻身一人枯坐在議場內，接近8點國民黨立委林為洲也到場，陸陸續續其他藍委也趕來，黨團助理也把「8千億錢瞻、1分鐘唸過！」標語送進場內奧援，藍委則不時關心早餐下落。

據了解，時代力量昨日原計畫今日也要佔領主席台，預定5點多進場，但因召委邱議瑩宣布前瞻條例退回重審，決定不佔領主席台讓議事進行，國民黨團則因總召廖國棟週二帶頭拿桌子衝撞，激起藍委熱情後，昨日決定今天加碼全面佔領主席台。