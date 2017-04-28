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積極爭取選票！ 傳郝吳柱各自這樣盤算...

吳敦義、洪秀柱、郝龍斌陣營各自都有盤算。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-28  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉剩不到一個月，各個候選人都盡可能的拉票，周刊報導，洪秀柱和郝龍斌都在積極爭取黃復興選票，洪陣營企圖操作「棄郝保洪」；郝陣營則除了爭取黃復興的支持，也努力替反年改發聲，爭取選票；吳敦義陣營則要拚首輪過半。

《時報周刊》報導，郝陣營幕僚說：「所有候選人都曾到立院向八百壯士致意，但都是出一張嘴，只有郝龍斌在這些退休人員最需要支持的時候，提供最具體、有力的支援！」郝陣營除了爭取黃復興的選票，也積極爭取反年改人士的選票。

報導提到。吳敦義方面，因為他基層實力雄厚，獲得許多黨代表候選人、現任中常委支持，力拚首輪闖關成功。

先前有媒體報導，立法院前院長王金平及洪秀柱陣營所做的民調，目前都是洪暫居第一名，雖然王金平辦公室否認有做民調，但此民調在挺洪派群組瘋傳，洪陣營也操作「棄郝保洪」，盼藉此爭取黃復興的支持。

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