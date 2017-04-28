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黨主席之爭 周刊最新民調：郝龍斌逆轉吳敦義！

最新民調顯示，郝龍斌以26.9％支持度領先其他5位候選人。（資料照）

2017-04-28  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉剩下不到一個月的時間，6位候選人全力衝刺，《時報周刊》日前也針對選舉做出民調，台北前市長郝龍斌以26.9％支持度領先其他5位候選人！

《時報周刊》報導，郝龍斌支持度為26.9％，前副總統吳敦義支持度為23.4％，洪秀柱為21.8％；其他依序為韓國瑜10.5％、詹啟賢4.6％、潘維剛1.7％，其他意見者約占10％。

這份調查是《時報周刊》委託艾普羅民調公司做的民調，並在4月21日、23日進行調查，有效樣本為1214人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8％。

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相關關鍵字： 吳敦義 洪秀柱 潘維剛 詹啟賢 郝龍斌 韓國瑜
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