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司改國是會議定位 檢改會呼籲籌委會回應

2017-04-27  23:37

〔記者錢利忠／台北報導〕台大法律系教授林鈺雄宣布退出司改國是會議後，針對司改國是會議的定位，檢察官改革協會今天發表聲明，直指籌委會未能針對林鈺雄所提出的質疑積極澄清，召集人反而指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室啟人疑竇，呼籲籌委會善意回意，否則將呼籲檢察官代表退出司改國是會議。

檢察官改革協會106年4月27日聲明全文：

本次司改國是會議絕大多數委員的產生方法乃至議題擇定標準均未經深思，亦未公布，以致亂象叢生。又因定位不清、決議效力不明，經林鈺雄教授提出質疑並宣布退出，籌委會不僅未能積極澄清，反而有召集人指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室令人疑竇叢生，並使會議定位及效力更加不確定。

而且，目前已產生的決議例如事實審直播、毒品純質淨重降低及監獄獨居房設施等等，琳瑯滿目五花八門，均未考慮預算及配套措施，嚴重侵害司法行政首長的提案權限、決策責任及國會權限。

近日，更有分組委員擬提案挪移他組議題，重複討論，無視議題早已超載，委員實無能力負荷。更有召集人公開宣稱決議無須考慮國家預算深度，宛如兒戲。

檢改會強烈要求籌委會：一、清楚表明司改國是會議決議之效力；二、分組會議應依籌委會最初分配議題討論；三、不得採取密室黑箱方式進行任何形式的會議。

如籌委會未能善意回應，檢改會將呼籲檢察官代表退出司改國是會議。

檢察官改革協會

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  • 台大法律系教授林鈺雄（圖）宣布退出司改國是會議後，針對司改國是會議的定位，檢察官改革協會今天發表聲明。（資料照，記者劉信德攝）

    台大法律系教授林鈺雄（圖）宣布退出司改國是會議後，針對司改國是會議的定位，檢察官改革協會今天發表聲明。（資料照，記者劉信德攝）

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