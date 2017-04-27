快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
司改國是會議定位 檢改會呼籲籌委會回應
2017-04-27 23:37
〔記者錢利忠／台北報導〕台大法律系教授林鈺雄宣布退出司改國是會議後，針對司改國是會議的定位，檢察官改革協會今天發表聲明，直指籌委會未能針對林鈺雄所提出的質疑積極澄清，召集人反而指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室啟人疑竇，呼籲籌委會善意回意，否則將呼籲檢察官代表退出司改國是會議。
檢察官改革協會106年4月27日聲明全文：
本次司改國是會議絕大多數委員的產生方法乃至議題擇定標準均未經深思，亦未公布，以致亂象叢生。又因定位不清、決議效力不明，經林鈺雄教授提出質疑並宣布退出，籌委會不僅未能積極澄清，反而有召集人指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室令人疑竇叢生，並使會議定位及效力更加不確定。
而且，目前已產生的決議例如事實審直播、毒品純質淨重降低及監獄獨居房設施等等，琳瑯滿目五花八門，均未考慮預算及配套措施，嚴重侵害司法行政首長的提案權限、決策責任及國會權限。
近日，更有分組委員擬提案挪移他組議題，重複討論，無視議題早已超載，委員實無能力負荷。更有召集人公開宣稱決議無須考慮國家預算深度，宛如兒戲。
檢改會強烈要求籌委會：一、清楚表明司改國是會議決議之效力；二、分組會議應依籌委會最初分配議題討論；三、不得採取密室黑箱方式進行任何形式的會議。
如籌委會未能善意回應，檢改會將呼籲檢察官代表退出司改國是會議。
檢察官改革協會
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 台灣能否參與WHA 蔡英文：兩岸關係重要指標
- 中國首艘自製航艦下水 最快2019服役
- 司改分組會議》邱太三堅持 檢察官維持司法官屬性
- 李明哲下落 中國國台辦仍打官腔
- 預告六月結婚 林飛帆：謝謝祝福和關心
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 自由談》我們在地獄中團結
- 今鋒面南下有雨 北部入夜15度
- 汽機車拖吊 火車站前商圈居冠
- 司改會議》瞎忙？ 楊大智發文籲檢察官退出
- 漁業署欠工程款 包商拉布條抗議
- 東部首設有機農產加工廠 青農分享好物
- 憂過溝中排倒灌 居民盼增抽水站
- 房思琪永遠在樂園了 作家林奕含過世
- 女星劈腿栽贓性侵 下場是....
- 涉詐欺被起訴 「17舒淇」網紅:我有憂鬱症
- 元氣媽咪 FB、IG最搶鏡～
- 比鄰六輕成癌症村 台西村民：我們還不如戴奧辛雞蛋
- 4/26 大福彩頭獎連66摃
- 美聲赴美追夢 原民小將要回報
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 二手車里程數爆增5倍 買家慘賠17萬怒提告
- 率眾聲援反年改》白狼高呼：五星紅旗掛保證 年金領得爽歪歪
- 牌照稅未繳 路邊停車即鎖定開罰
- 簡嫚書搶曹佑寧女友 輕鬆得手
- 徵信社員工出任務 停車怠速廢氣釀2死
- 登喜馬拉雅山失蹤50天 男獲救女友罹難
- 黃惠偵揭黃媽超會把妹 從抗拒到認同 耗時20年
- 恢復單身一週年 Selina為這件事特別開心
- 2港女日本高山訂房未現身 驚動警方上山尋人挨批
- 全中運》廖晏均帶傷上陣 今拚200M衛冕
- 〈國際現場〉飲料銷售減 可口可樂將裁員1200人
- 自由廣場》笑看張安樂耍寶
- 《大學沒人念? 教長說重話》列管10校 限期改善 不讓學校「能拖則拖」
- 北部萬安演習5/18登場 不配合疏散將開罰
- 自由廣場》香港真的死了！
- 永豐金爆三案 李瑞倉︰下週完成金檢
- 鋼筆達人賽 展現書寫力與美
- 反制北韓 美韓射擊演習 阿帕契秀火力
- 全中運》王星皓真「泳」 4破大會奪3金
- 自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費
- 端午節粽子禮盒 各飯店開賣
- 學童每日2份鮮乳 補鈣有益身形
- 劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改國是會議定位 檢改會呼籲籌委會回應
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分