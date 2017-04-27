毛利國王無用說 外交部：難以還原當晚談話

2017-04-27 20:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委陳瑩日前爆料，外交部亞太司副司長林恩真在餐宴上稱紐西蘭毛利國王「無用」，引起軒然大波。外交部昨將調查報告送交立法院外交國防委員會，內容提到，對當晚對話的相關細節無法還原，但對於事件可能影響我方與紐西蘭毛利族的關係感到遺憾，日後將更謹慎接待外賓，精確表達語意避免誤會；此外據了解，外交部將維持林恩真外派澳洲副大使的任命。

陳瑩日前爆料，外交部官員林恩真在餐宴上對紐西蘭外賓稱毛利人國王無用，事後此番說法卻遭一同出席餐會的同黨立委Kolas Yotaka推翻，說自己也在場但從頭到尾都沒聽到這種說法，雙方各說各話成羅生門。

依據外交部送交委員會的報告指出，經相關調查後，難以還原對話的相關細節，但對於委員指正已進行檢討，為避免再有類似事件發生，已要求其餘同仁留意語意上需表達精確，以避免認知不同造成誤會；此外，外交部也將邀請毛利國王訪台，以促進雙邊情誼。

對此陳瑩表示，最重要的是外交部是否有從事件中學到教訓，未來面對原住民時能更謹慎；民進黨立委、外委會委員呂孫綾則表示，從外交部的調查報告結果來看，還是讓人有避重就輕的感覺，台灣的外交環境已經非常困難，希望這件事情能讓外交部深切檢討，避免類似情況發生。