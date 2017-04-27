| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
生人迴避！彰化今晚又要「送肉粽」 淡江校園濺血 女學生持刀刺傷老師丈夫 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

毛利國王無用說 外交部：難以還原當晚談話

2017-04-27  20:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委陳瑩日前爆料，外交部亞太司副司長林恩真在餐宴上稱紐西蘭毛利國王「無用」，引起軒然大波。外交部昨將調查報告送交立法院外交國防委員會，內容提到，對當晚對話的相關細節無法還原，但對於事件可能影響我方與紐西蘭毛利族的關係感到遺憾，日後將更謹慎接待外賓，精確表達語意避免誤會；此外據了解，外交部將維持林恩真外派澳洲副大使的任命。

陳瑩日前爆料，外交部官員林恩真在餐宴上對紐西蘭外賓稱毛利人國王無用，事後此番說法卻遭一同出席餐會的同黨立委Kolas Yotaka推翻，說自己也在場但從頭到尾都沒聽到這種說法，雙方各說各話成羅生門。

依據外交部送交委員會的報告指出，經相關調查後，難以還原對話的相關細節，但對於委員指正已進行檢討，為避免再有類似事件發生，已要求其餘同仁留意語意上需表達精確，以避免認知不同造成誤會；此外，外交部也將邀請毛利國王訪台，以促進雙邊情誼。

對此陳瑩表示，最重要的是外交部是否有從事件中學到教訓，未來面對原住民時能更謹慎；民進黨立委、外委會委員呂孫綾則表示，從外交部的調查報告結果來看，還是讓人有避重就輕的感覺，台灣的外交環境已經非常困難，希望這件事情能讓外交部深切檢討，避免類似情況發生。

廣告
  • 民進黨立委陳瑩（左）日前爆料，外交部亞太司副司長林恩真在餐宴上稱紐西蘭毛利國王「無用」，引起軒然大波。外交部昨將調查報告送交立法院外交國防委員會，內容提到，對當晚對話的相關細節無法還原。（資料照，記者羅沛德攝）

    民進黨立委陳瑩（左）日前爆料，外交部亞太司副司長林恩真在餐宴上稱紐西蘭毛利國王「無用」，引起軒然大波。外交部昨將調查報告送交立法院外交國防委員會，內容提到，對當晚對話的相關細節無法還原。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外交部 林恩真 毛利 毛利國王 陳瑩
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：毛利國王無用說 外交部：難以還原當晚談話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.