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雙橡園國徽遭移除？ 郝龍斌：是可忍孰不可忍

華府雙橡園外的國徽現況。（外交部提供）

2017-04-27  18:52

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣在美國華府的重要外交場所雙橡園廳堂門前的青天白日「國徽」不見了，取代的是綠葉小花，國民黨主席參選人郝龍斌下午在桃園受訪表示，這是唯一美國公開場合展示「國徽」，結果蔡英文總統忙著「去中華民國」，自己是國家元首不承認自己國家，不承認自己「國徽」，是國際間所不齒的事。

郝龍斌也質問民進黨「去」了這麼多，到底要給中華民國、給台灣人民什麼？ 郝龍斌臉書也提到，如果真把駐美重要外交場所的國家代表標幟拿掉，這種無知的指示到底是誰下令的？去蔣、去中之後，民進黨還要去中華民國，這是「是可忍，孰不可忍」！

郝龍斌的幕僚也說，2011年，郝龍斌擔任台北市長時訪美，曾經到過雙橡園，所有到過美國的朋友都知道，在美國，可以看到中華民國的國旗、國徽是多麼難得的一件事。

至於被問到婦聯會至今收了240億勞軍捐，黨產會要求一個月內提出勞軍捐完整流向，郝龍斌則說，黨產會、黨產條例本來就是違憲、違法，尤其用來清算鬥爭，對付跟國民黨友好友善的單位，他認為這種不公不義的單位、不正義的法案，國民黨一定要強起來，不僅要廢除黨產會，也要廢除不公不義的黨產條例。

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  • 美雙橡園國徽遭移除？郝龍斌：蔡英文不承認國徽，是可忍孰不可忍。（記者李容萍攝）

    美雙橡園國徽遭移除？郝龍斌：蔡英文不承認國徽，是可忍孰不可忍。（記者李容萍攝）

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